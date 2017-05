Recupetrem el patrimoni

El GOB, Alta tensió de Llucmajor i els Amics des Fars inicien activitats en defensa de l'ús públic del far Cap Blanc.

El far de Cap Blanc du quasi 25 anys deshabitat i una nova iniciativa comença a gestar-se per donar-li vida, les associacións GOB, Alta tensió de Llucmajor i Amics dels Fars volen donar-li un ús públic pels ciutadans. La seva idea, que avui han proposat a l'actual regidor de medi ambient de l'Ajuntament de Llucmajor Jaume Tomàs, es que el Far de Cap Blanc es converteixi en un centre multifuncional en el puguin tenir lloc diferents activitats puntuals gestionades per l'Ajuntament de Llucmajor.

Entre les idees exposades per les tres associacions destaca la necessitat del ús públic i obert del recinte del far de Cap Blanc, un espai d’esbarjo pels ciutadans amants de la natura i respectuosos amb el medi natural.

Consideren que el far de cap Blanc pot ser un magnífic espai, amb un marc incomparable, per activitats culturals de l'Ajuntament de Llucmajor. El projecte està obert a noves propostes sempre que no suposin l’alteració del espai natural de l’entorn.

El far podria ser un punt important respecte la necessitat de creació d’un centre d'interpretació que doni a conèixer el valuós entorn en què està immers el Far de Cap Blanc que és sa Marina de Llucmajor.

El que se ha d’evitar la conversió del far en una atracció per gran quantitat de persones que a la fi, per la massificació, posin en perill l'entorn únic de sa Marina de Llucmajor. Per aquest motiu, les tres associacions no són partidàries de fer bars i restaurants als fars, ja que suposen un focus d'atracció que acabarà perjudicant els entorns naturals en què solen estar situats els fars.

Precisament, una iniciativa d'aquest tipus és la que han proposat a l'Autoritat Portuària de les Balears que ha remès la proposta a l'Ajuntament de Llucmajor. De moment, l'Ajuntament només ha posat dues condicions: que no es faci un ús hoteler i que només es pugui obrir en horari diürn.

El regidor de medi ambient Jaume Tomàs ha vist amb bon ulls la iniciativa de les tres associacions i ha demanat que s'involucri a la Conselleria de Medi Ambient per donar suport al projecte.

La finalitat és promoure la protecció dels valors històrics i arquitectònics dels fars de les illes i la seva utilització pública,. Per aconseguir-ho és fonamental la postura de l'Ajuntament que serà determinant per decidir l'ús final del far de Cap Blanc.