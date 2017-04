Projecció a Girona del documental sobre l’extrema dreta grega “Alba Daurada: un assumpte personal”

L’acte tindrà lloc al cinema Truffaut i comptarà amb la presència de la seva directora, la periodista Angélique Kourounis

Aquest dimecres, 12 d’abril, el Casal independentista El Forn, l’Espai Antiracista de Salt i Girona i la CUP han organitzat la projecció del documental sobre l’extrema dreta grega “Alba Daurada: un assumpte personal”, que en els darrers mesos ha estat nominada i guardonada en diferents festivals. L’acte tindrà lloc a les 22h al cinema Truffaut de Girona i l’entrada té un cost de 3€. Després de la projecció es farà un col·loqui amb la presència de la directora del documental, la periodista franco-grega Angélique Kourounis.

Informació sobre el documental:

La periodista Angélique Kourounis ha treballat en nombrosos mitjans com Charlie Hebdo, Radio France, TV5 Monde, i ha estat durant anys seguint l’activitat del partit neonazi grec Alba Daurada, actualment tercera força política en un país immers en una greu crisi econòmica i una convulsa situació política. Kourounis ha estat a les assemblees del partit, ha seguit els seues membres quan repartien propaganda i ha estat a les manifestacions i mítings més multitudinaris de l’extrema dreta grega en anys. Ha entrevistat els seus membres, els seus simpatitzants i les seues víctimes.

Volia entendre com i perquè un partit neonazi aconsegueix aquest inèdit suport en ple segle XXI.

Com poden haver passat d’un 0,2% de vots a aconseguir 18 diputats? Com pot un partit obertament racista, nazi, homòfob, sexista, que promou i utilitza la violència, aconseguir cada vegada més suport?

Kourounis va tenir família a la resistència antinazi durant la Segona Guerra Mundial. Alguns familiars seus van passar pel camp d’extermini d’Auschwitz, i no podia imaginar que, dècades després, una organització com Alba Daurada obtindria aquest èxit. Per això va decidir investigar durant anys i càmera en mà allò que motiva els votants del partit neonazi.