lluita sindical

La CGT-TB rebutja la reducció del servei de Bus a Barcelona anunciada per la manca de conductor

La secció sindical de CGT- Transports de Barcelona ha manifestat el seu rebuig a la reducció del servei de Bus anunciada en la pàgina web de l'empresa. La reducció afectés a les línies 22; 32; 45; 54; 59; 63; 78, 110; 204; 208; 210; 212; 215 i 216.

Tant treballadors i usuaris ens veuen perjudicats per "aquesta retallada injustificada, ja que la causa esgrimida és la falta de personal per realitzar els treballs necessaris" apunta el sindicat

Aquesta retallada de servei es realitza en un moment on puja exponencialment la quantitat de viatgers que usen l'autobús, per la qual cosa aquests veuran afectada la qualitat del servei públic.

"Resulta paradoxal que en un país on milions de persones busquen treball, una empresa pública, no pugui treure la flota necessària a Barcelona per donar un bon servei a la ciutadania perquè li falten treballadors, i més encara, perquè la contractació precària s'ha convertit en una regla de funcionament empresarial, tenint avui, més de 200 conductors contractats a temps parcial" argumenta el sindicat.

Paral·lelament denuncia "la hipocresia de CCOO, UGT, sindicats que públicament es manifesten en contra de les retallades, però després, tant en les comissions de treball, com a l'hora de signar els convenis, faciliten, aproven i avalen aquestes retallades".

Per a la GT, "flama poderosament l'atenció el silenci de la presudenta de Tmb Mercedes Vidal i de l'Alcaldessa Ada Colau, silenci que contribueix a mantenir una situació injusta, on, d'una banda, els directius segueixen cobrant sous milionaris, i per una altra, la falta d'autobusos i de treballadors ens castiga a tots."

Un silenci, el de l'Ajuntament, que "es contraposa amb l'immens soroll mediàtic destinat a convèncer-nos de les suposades bondats de la privatització del transport públic que significa la unió del tramvia gestionat per una empresa privada per la Diagonal". remarca la CGT