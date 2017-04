Esperanto

Any Internacional Zamenhof, l'iniciador de l'idioma internacional esperanto

Avui es commemora el centenari de la defunció del Dr. Zamenhof, l'iniciador de l'idioma internacional esperanto. Per aquesta raó, la comunitat esperantista està desenvolupant una sèrie d'activitats per recordar a aquesta destacada figura històrica, la vida de la qual, obres i idees continuen sent d'interès fins i tot avui dia, com a prova el fet que aquest centenari ha rebut el suport de la UNESCO. Als Països Catalans, l'Associació Catalana d'Esperanto (Kataluna Esperanto-Asocio) impulsa diversos actes