Més de 700 persones es manifestan a Esplugues de Llobregat contra el Pla Caufec

Demanen l'aturada cautelar de les obres, obrir una via de diàleg amb l’Ajuntament i les promotores del projecte urbanístic per tal de poder racionalitzar-lo i la realització d’una consulta ciutadana i popular sobre la execució del pla.

Ahir es va tenir lloc una diada de protesta a Esplugues de Llobregat per l’inici d’obres del projecte el Pla CAUFEC-Porta de BCN que pretén omplir de ciment la muntanya de Sant Pere Màrtir al Parc Natural de Collserola. La jornada va cloure amb una manifestació pels carrers de la vila fins a l'indret on fa uns mesos han començat de nou les obres del projecte. A la marxa hi van participar més de 700 persones.

La plataforma en contra del Pla Caufec-Porta de BCN, que porta més de 25 anys lluitant contra el projecte, tot i la repressió que han patit alguns dels seus membres, mantenen d'una manera exemplar el caliu de la lluita i van convocar aquesta diada de protesta. En el manifest que es va llegir s'exigia l’aturada cautelar de les obres del pla Caufec-PortaBCN, l'obertura d'una via de diàleg amb l’Ajuntament i les promotores del projecte urbanístic per tal de poder racionalitzar-lo i la realització d’una consulta ciutadana i popular sobre la execució del pla Caufec-PortaBCN que permeti a les veïnes i els veïns d’Esplugues que puguin opinar i decidir sobre aquest pla i el futur de la seva ciutat.

El pla CAUFEC-Porta de Barcelona ha revifat

Com hem anant informant, el pla CAUFEC-Porta de Barcelona ha revifat en els darrers mesos després que la crisi que s'ha patit i -encara es pateix- l'havia hivernat.

Si la dimensió del projecte es manté es podrà contemplar des de Sant pere Màrtir -i des de no tan amunt- dues torres espectaculars -que no vol dir fascinants-, de 105 metres d'alçada, que acompanyaran 709 habitatges nous. Com a cirereta de bàrbar pastís, es construirà un centre comercial, no cal dir-ho, tindrà un impacte a tot el comerç d'Esplugues. Globalment, el projecte equival al 10% de l'edificació actual d'Esplugues, segons apunta en article de Tlarig a La Vall de Verç.

La idea de la promotora és començar per les obres més rendible i per, tant la contrucció del centre comercial ja va ser anunciada a finals del mes passat per la constructora Byco. Durant els 6 mesos vinents s'excavaran més de 300.000 metres cúblics i, a final del 2018, serà una realitat.

Un altra actuació rendible serà la construcció d'habitatge d'alt standing. Amb els beneficis que n'obtinguin, podran finançar la res del projecte.

Després dels anys que el CUFEC ha estat aturar, seria lògic posar al dia tots els condicionants que l'envolten. I els veïns d'Esplugues s'han començat a mobilitzar de nou