Es constitueix una plataforma a les comarques nord-orientals per aturar el MiCat

Entitats ecologistes de les comarques nord-orientals han constituït la Plataforma Resposta al MidcAT en contra del projecte de gasoducte que interconnectarà la península ibèrica amb l'Hexàgon

Expliquen que la seva construcció es va iniciar al 2011 amb el tram comprès entre Martorell i Hostalric. "Ara, el projecte es reactiva per completar el tram fins a Figueres", asseguren. Pels ecologistes, el projecte "amenaça el territori" i ja han iniciat una recollida d'adhesions lligades al manifest.

De moment, compten amb el suport d'organitzacions com Som Energia o l'Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres. La plataforma iniciarà avui una campanya per donar a conèixer el projecte aquest divendres al Casal Popular del Pla de l'Estany amb una xerrada-debat i una exposició sobre els efectes de la construcció del primer tram, que serà itinerant.

La nova plataforma es va constituir el 9 de febrer de la mà d'entitats com la Xarxa per la Sobirania Energètica (XSE), l'Associació de Naturalistes de Girona (ANG), la IAEDEN-Salvem l'Empordà, Bitxacs de la UdG, l'Observatori del Deute de la Globalització (ODG), l'Assemblea de Joves del Gironès i Ecologistes en Acció, així com diverses persones a títol individual.

L'objectiu: fer visible el rebuig a aquesta infraestructura i reivindicar "una transició energètica més respectuosa amb l'entorn i les persones". Asseguren que el projecte, que va començar a tramitar-se fa deu anys, té un impacte similar al del TAV o la MAT, que consideren el germà "bessó" d'aquest gasoducte.

Els ecologistes alerten que el projecte s'ha tornat a reprendre i que ara es vol abordar un nou tram fins a Figueres. Temen el seu impacte i volen mostrar els efectes que ja ha tingut als territoris on s'ha construït la primera fase.