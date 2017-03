Medi ambient

El GOB qualifica de vergonyós acord de MÉS i PSOE amb el PP per permetre l’aparcament d’Es Trenc

El Grup Balear d'Ornitologia (GOB) ha manifestat aquest dilluns que la tramitació del projecte de llei del futur parc natural d’Es Trenc i el Salobrar de Campos «passa pel seu moment més fosc». La que, sense dubte, havia de ser una de les fites d’aquesta legislatura pel que fa a la protecció d’espais naturals es veu en aquests moments eclipsada per una «vergonyosa jugada de MÉS i PSOE per permetre, juntament amb el PP, l’aparcament més impactant de l’espai natural».

El passat 15 de març, MÉS-PSOE per una banda i PP per altra presentaren al Parlament dues esmenes al projecte de llei que plantegen el manteniment de l’aparcament amb una sèrie de condicions: màxim de 400 places, restauració de la part situada dins zona de domini públic, habilitació d’un nou vial per a la sortida, etc. Al final de la notícia s'adjunten els textos íntegres de les dues esmenes.

Sobta veure com el text de les dues esmenes és pràcticament calcat, lletra per lletra, llevat d’alguns detalls en què, lògicament, l’esmena del PP és encara més permissiva. La coincidència en la redacció evidencia la complicitat de MÉS, PSOE i PP en aquesta iniciativa.

Recorda que el projecte de llei, aprovat pel Consell de Govern fa dos mesos i després de passar per dos períodes d’exposició pública, planteja per motius ambientals la supressió dels grans aparcaments privats situats a na Tirapel (Es Trenc) i Ses Covetes, i la creació d’aparcaments alternatius a Sa Ràpita, Sa Barralina i vora la salinera, tots a la perifèria de l’espai protegit.

Reclama a MÉS i PSOE la retirada de l’esmena i el vot en contra a l’esmena “bessona” que ha presentat el PP. Igualment insta a Podem, com a força parlamentària decisiva per al suport del govern, a fer valer les seves cartes per evitar que aquesta jugada vergonyosa pugui prosperar.