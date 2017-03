Occitània

Disponible el nou corrector ortogràfic de l’occità de "Tot en Òc"

El nou corrector ortogràfic informàtic de LibreOffice.org per a la modalitat d’occità llenguadocià, impulsat per l’entitat Tot en ÒC, ja està disponible. Aquest corrector ortogràfic, que es basa en la norma establerta per Loïs Alibert, substitueix una versió precedent i respon a un funcionament de base col·laborativa, que permet a l’usuari fer aportacions lèxiques i suggeriments a l’aplicació per tal de millorar-ne i incrementar-ne el corpus. Els usuaris disposen de la funció “afegir al diccionari”, com també poden participar per indicar-ne errors eventuals o mots que hi manquen al web Dicollecte en occitan, segons informa Lliure i millor

El web de Tot en Òc proposa també un verificador ortogràfic gascó, creat per Patric Guilhemjoan amb l’ajuda de Michel Turck, basat en el diccionari occità gascó editat per Per Noste.

Aquest corrector es pot instal·lar directament des de LibreOffice o del web de l’entitat Tot en Òc.