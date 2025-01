Jubilació

Nova regulació en la jubilació parcial

La Jubilació parcial ha sigut reformada a través d’aquest Reial Decret-Llei publicat en el BOE el passat 24 de desembre de 2024. Les modificacions d’aquesta regulació hauran de ser prèviament ratificades pel Congrés dels diputats, de produir-se aquest fet, la nova regulació de la jubilació parcial entrarà en vigor a partir del mes d’abril de 2025.

MODIFICACIONS EN L’EDAT DE JUBILACIÓ PARCIAL

Les persones treballadores que hagen complert l’edat i reunisquen els requisits per causar dret a la pensió de jubilació, sempre que es produixca una reducció de la seua jornada de treball compresa entre un mínim del 25% i un màxim del 75%, podran accedir a la jubilació parcial sense necessitat de la celebració d’un contracte de relleu.

Desapareix l’edat transitòria de jubilació parcial. Ara amb aquesta reforma serà possible accedir a la jubilació parcial 3 anys abans de la jubilació total ordinària. Durant el primer any la reducció serà d’un 20% a un 33% de la jornada. Literalment la norma diu: En els supòsits d’anticipació de l’accés a la jubilació parcial en més de dos anys respecte de l’edat ordinària de jubilació, la reducció de jornada de treball durant el primer any es fixarà entre un 20 i un 33 per cent. A partir del segon any ja serà possible incrementar-la entre un 25% i un 75% com era abans en la regulació anterior.

Vist d’aquesta manera és una millora en la jubilació parcial ja que et permet accedir d’una manera més primerenca a aquesta modalitat de jubilació.

ARA BÉ, EN QUÈ EMPITJORA L’ACTUAL NORMATIVA LA JUBILACIÓ PARCIAL

Abans, en la regulació anterior, amb 36 anys i 8 mesos cotitzats es podia accedir a la jubilació parcial a partir dels 62 anys i 8 mesos i amb una reducció de jornada del 75%.

Ara en canvi, amb la nova regulació es podrà accedir a la jubilació parcial als 62 anys, però amb un topall del 33% de reducció durant el primer any de manera obligatòria fins als 63 anys.

Açò vol dir que la regulació actual obliga a una reducció de la jornada durant el primer any del 33%, i serà a partir del segon any d’estar jubilat quan s’incrementarà la reducció de jornada, és a dir, a partir dels 63 anys. Per tant encara que es puga accedir abans a la jubilació parcial, la seguretat social obligarà durant el primer any a tindre una reducció de la jornada d’entre un 20% a un 33% la qual cosa empitjora les condicions respecte de les que teníem abans en que des del primer any la reducció de la jornada era d’un 50% i en alguns casos del 75% si el contracte de relleu era indefinit i a jornada completa.

ACUMULACIÓ DE JORNADA

Es manté la possibilitat de concentrar tot el temps de treball restant fins a la jubilació plena en un període de treball inicial.

ALTRES REQUISITS PER A LA JUBILACIÓ PARCIAL

• Tindre 6 anys d’antiguitat en l’empresa.

• Tindre contracte indefinit a temps complet.

• Mínim 33 anys de cotització, per a persones amb discapacitat tindre 25 anys cotitzats, (la discapacitat ha de ser superior del 33%).

• S’ha de celebrar contracte de relleu.

OBLIGATORIETAT PER A L’EMPRESA

La jubilació parcial sols serà d’obligat compliment per a l’empresa si s’estipula clara i inequívocament en el conveni col·lectiu. Si no està d’aquesta manera explicitat al conveni, l’empresa es pot negar a facilitar la jubilació parcial.

COTITZACIÓ AL 100% DURANT TOTA LA REDUCCIÓ DE JORNADA tant en la quota obrera com patronal.

REQUISITS CONTRACTE DE RELLEU

- Persona desocupada o contractada a temps parcial.

- Contracte indefinit i a temps complet, sempre (desapareix la possibilitat de temps parcial).

- Aquests contractes s’hauran de mantenir almenys durant els dos anys posteriors a l’extinció de la jubilació parcial. En cas que el contracte de relleu s’extingeix abans que el jubilat parcial accedeix a la jubilació plena en qualsevol de les seues modalitats, l’empresari estarà obligat a subscriure un nou contracte en els mateixos termes de l’extingit. En cas d’incompliment, l’empresa ha de pagar l’import equivalent a la jubilació parcial.

- Les bases de cotització de la persona rellevista han de ser com a mínim, un 65% de la mitjana de les últimes 6 bases de cotització últimes del treballador/a parcialment jubilat.