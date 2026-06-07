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Unes 200 persones desafien el tancament de Collserola i reclamen la reobertura del parc

Collserola
Unes 200 persones desafien el tancament de Collserola i reclamen la reobertura del parc

La caminada reivindicativa denuncia unes restriccions que fa sis mesos que impedeixen l'accés a bona part de la serra arran del brot de pesta porcina africana, mentre una recollida de signatures ja supera els 5.000 suports

07/06/2026 Drets i Llibertats
Unes 200 persones han participat aquest dissabte 6 de juny en una caminada reivindicativa per exigir la reobertura del Parc Natural de Collserola, tancat des de fa mig any per les restriccions imposades arran del brot de pesta porcina africana (PPA). La mobilització ha recorregut el camí de Can Catà fins a Can Coll, a Cerdanyola del Vallès, i ha culminat amb un esmorzar popular. Durant la marxa, els participants han travessat les cintes que barraven el pas a la pista forestal, mentre agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local intentaven identificar els organitzadors sense èxit.

La convocatòria ha nascut de manera espontània a través de les xarxes socials i d'una recollida de signatures a Change.org sota el lema "Obriu Collserola per a la salut mental i física!", que ja ha superat les 5.000 adhesions. Els promotors asseguren que no hi ha cap entitat al darrere de la iniciativa i reclamen una revisió de les mesures restrictives, que consideren desproporcionades després de sis mesos de tancament.

Cristina Alier, veïna de Cerdanyola i una de les impulsores de la campanya, ha explicat que la iniciativa va sorgir davant la impossibilitat de continuar gaudint d'un espai natural que considera essencial per al benestar de la població. "Ja són sis mesos i pesa molt físicament i mentalment", ha afirmat. Alier defensa que les mesures de prevenció s'haurien de concentrar en les explotacions ramaderes i els seus accessos, i no pas en prohibir l'entrada als veïns que simplement volen caminar o practicar esport a la muntanya.

Les reivindicacions dels participants van més enllà de l'accés recreatiu. Molts denuncien l'impacte que el tancament està tenint sobre la salut física i mental de la població, especialment entre persones que utilitzaven habitualment Collserola per caminar, córrer o anar en bicicleta. També alerten de les conseqüències per a activitats tradicionals del territori, com la Marxa Infantil de Sant Cugat, que enguany podria veure alterat el seu recorregut habitual.

Entre els participants hi havia veïns de Cerdanyola, Sant Cugat i Ripollet. Javier Bermejo, de Cerdanyola, qüestionava que es permetin determinades activitats dins l'espai restringit mentre es manté la prohibició per a les famílies. Enric Morell, de Sant Cugat, reivindicava el dret de la ciutadania a gaudir d'un espai natural que considera una "meravella". Per la seva banda, Àngel, de Ripollet, reclamava una solució urgent després de mesos de restriccions.

Un dels assistents més destacats va ser l'exalcalde de Cerdanyola, Carles Escolà, que va criticar la manca de coherència de les restriccions actuals. Segons Escolà, s'han permès nombroses excepcions difícils d'explicar mentre es manté la prohibició d'accés per a la ciutadania. També va recordar que la pesta porcina africana no representa un risc per a la salut humana, sinó principalment per al sector porcí, i va defensar que les mesures de control haurien de recaure sobre les empreses afectades i no sobre la població.

La polèmica es va intensificar el mes passat arran de l'autorització del rodatge de la pel·lícula The Last Druid, protagonitzada per Russell Crowe, en terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, dins l'àrea afectada per les restriccions. Tot i que el projecte va acabar sent aturat per incompliments de les mesures exigides, molts veïns consideren contradictori que es permetin activitats excepcionals mentre es manté vetat l'accés habitual al medi natural.

Els promotors de la campanya reclamen una obertura progressiva i segura dels accessos a Collserola i insisteixen que protegir la salut pública també implica preservar el benestar físic i emocional de la ciutadania. Per això demanen mesures més proporcionades, centrades especialment en el control dels entorns ramaders i dels accessos vinculats a les explotacions porcines, i no en la prohibició generalitzada de l'ús recreatiu de la muntanya.

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