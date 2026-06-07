La mobilització ha estat convocada per Entrebarris, el Sindicat d'Habitatge de València, el Sindicat de Llogateres de València i la PAH València, amb el suport d'altres entitats socials i veïnals, entre elles la Federació d'Associacions de Veïns de València.
La marxa ha recorregut diversos carrers del centre històric de la ciutat, des de la plaça de Sant Agustí fins a les Torres de Serrans, passant per l'avinguda de l'Oest, el carrer Cavallers i la plaça de Manises, davant del Palau de la Generalitat.
Els manifestants han reivindicat mesures efectives per garantir el dret a l'habitatge i han denunciat l'augment dels preus dels lloguers, l'expulsió del veïnat dels barris populars i l'impacte de l'especulació sobre el teixit social de la ciutat.
Abans de l'inici de la manifestació, una columna procedent del barri de Russafa ha desplegat una pancarta davant l'edifici del número 42 del carrer Cuba amb el missatge «davant l'especulació», sumant-se així a les accions de denúncia vinculades a la protesta.
L'ambient de la mobilització ha estat festiu i reivindicatiu, amb consignes reclamant polítiques públiques que posin fi a la mercantilització de l'habitatge i garanteixin el dret a viure als barris.
La manifestació pel dret a l'habitatge a València. Milers de persones posant en evidència l'enorme contradicció entre els interessos del capital i els seus gestors i els drets de la ciutadania a un habitatge digne!— Decidim (@Decidim_) June 6, 2026
Ni gent sense casa ni cases sense gent! pic.twitter.com/3UUWvmPg0T
Ens manifestem a València contra el negoci de l'habitatge.— Federació d'Associacions Veïnals de València (@FedVeinalVLC) June 6, 2026
➡️ Comunicat de la Federació d'Associacions Veïnals de València: https://t.co/tSt93h7wa3 pic.twitter.com/vZe6eIoolC