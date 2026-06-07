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Milers de persones es manifesten a València contra lespeculació immobiliària i la crisi de lhabitatge

Habitatge
Milers de persones es manifesten a València contra lespeculació immobiliària i la crisi de lhabitatge

L'ambient de la marxa ha estat festiu i reivindicatiu, amb consignes reclamant polítiques públiques que posin fi a la mercantilització de l'habitatge i garanteixin el dret a viure als barris.

07/06/2026 Drets i Llibertats
Centenars de persones s'han manifestat aquest dissabte pels carrers del centre de València sota el lema «Acabem amb el negoci de l'habitatge» per denunciar l'especulació immobiliària, la pèrdua d'identitat dels barris i el que els convocants defineixen com la «cobdícia rendista».

La mobilització ha estat convocada per Entrebarris, el Sindicat d'Habitatge de València, el Sindicat de Llogateres de València i la PAH València, amb el suport d'altres entitats socials i veïnals, entre elles la Federació d'Associacions de Veïns de València.

La marxa ha recorregut diversos carrers del centre històric de la ciutat, des de la plaça de Sant Agustí fins a les Torres de Serrans, passant per l'avinguda de l'Oest, el carrer Cavallers i la plaça de Manises, davant del Palau de la Generalitat.

Els manifestants han reivindicat mesures efectives per garantir el dret a l'habitatge i han denunciat l'augment dels preus dels lloguers, l'expulsió del veïnat dels barris populars i l'impacte de l'especulació sobre el teixit social de la ciutat.

Abans de l'inici de la manifestació, una columna procedent del barri de Russafa ha desplegat una pancarta davant l'edifici del número 42 del carrer Cuba amb el missatge «davant l'especulació», sumant-se així a les accions de denúncia vinculades a la protesta.

L'ambient de la mobilització ha estat festiu i reivindicatiu, amb consignes reclamant polítiques públiques que posin fi a la mercantilització de l'habitatge i garanteixin el dret a viure als barris.

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