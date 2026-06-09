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Milers de docents es manifesten a Barcelona i mantenen la pressió sobre Educació

Vaga de docents a Catalunya Sud
Milers de docents es manifesten a Barcelona i mantenen la pressió sobre Educació

La reflexió de la Intersindical Educació va més enllà del conflicte laboral immediat. Quan afirma que "invertir en el sistema educatiu és una funció crucial en la cohesió social del nostre país i en el futur de les noves generacions", situa el debat en un terreny polític i social més ampli. La qüestió no és només quants docents es contracten o quines són les condicions salarials, sinó quin model educatiu i quin model de societat es vol construir. En un context marcat per les desigualtats socials, la crisi de la llengua catalana i la precarització de molts serveis públics, l'educació apareix com una eina estratègica per garantir la igualtat d'oportunitats, la cohesió col·lectiva i la transmissió de coneixements i valors compartits.

09/06/2026 Educació

Milers de docents convocats per USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS s'han manifestat aquest dimarts a Barcelona coincidint amb la visita del papa Lleó XIV i la primera jornada de les PAU. La mobilització, que ha recorregut diversos carrers de la ciutat fins al Parlament, s'ha desenvolupat sense incidències destacades i ha servit per reclamar més recursos per a l'educació pública i rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i alguns sindicats.

Els convocants han denunciat que el Govern al·lega manca de recursos per millorar les condicions de l'ensenyament mentre destina una important despesa a la visita papal. Durant la protesta, molts manifestants han fet servir simbologia religiosa i lemes irònics com «Habemus vaga perquè no habemus recursos» o «Si Jesús fos docent, avui també faria vaga».

La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha afirmat que el resultat de la consulta al professorat evidencia el rebuig al model educatiu actual i ha reclamat una negociació oberta amb la consellera Esther Niubó. Per la seva banda, CGT, Intersindical, CNT i COS han insistit en la necessitat d'incrementar el finançament educatiu fins al 6% del PIB, tal com preveu la legislació catalana, i han advertit que les mobilitzacions continuaran si no hi ha avenços substancials.

Els sindicats també han lliurat una carta als grups parlamentaris demanant que incorporin esmenes als pròxims pressupostos per reforçar la inversió educativa. Mentrestant, el Departament d'Educació ha situat el seguiment de la vaga en un 10,56% del personal docent dels centres públics, mentre que els convocants consideren que la mobilització confirma el malestar existent al sector.

La reunió prevista aquest dimecres entre USTEC i la consellera Niubó marcarà els pròxims passos d'un conflicte que els sindicats asseguren que continuarà obert de cara a l'inici del curs vinent. 

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