La vaga educativa entra en la cinquena setmana amb avenços insuficients

La vaga indefinida a l’ensenyament públic valencià ha completat quatre setmanes lectives sense que la Conselleria d’Educació i el conjunt dels sindicats hagen assolit cap acord global. Tot i això, la darrera reunió de la mesa negociadora ha permés apropar posicions en qüestions com les ràtios, les plantilles i les inversions previstes per als pròxims anys.
Després de vint dies lectius de mobilitzacions, només s’ha signat parcialment l’acord referit a les retribucions salarials, amb el suport d’ANPE i CSIF, mentre que STEPV, CCOO i UGT continuen reclamant millores en aquest àmbit i mantenen discrepàncies sobre altres punts, especialment pel que fa al valencià i les condicions laborals.
La nova proposta presentada per la Generalitat contempla una inversió superior als 3.300 milions d’euros fins al 2029. Entre les mesures destacades hi ha la reducció progressiva de les ràtios, amb un màxim de 18 alumnes per aula al primer cicle d’Infantil, 22 al segon cicle i 28 a Batxillerat. També preveu la incorporació de milers de nous docents i la posada en marxa del Pla EduClima, destinat a climatitzar tots els centres educatius valencians.
Els sindicats han valorat positivament alguns dels avenços quantitatius de la proposta, però insisteixen que encara hi ha aspectes insuficients i que caldrà consultar el professorat abans de prendre una decisió definitiva. Durant els pròxims dies, les organitzacions sindicals sotmetran el document a debat intern amb la mirada posada en la reunió convocada per dilluns vinent.
Mentrestant, les mobilitzacions continuen als carrers. L’acampada de docents a la plaça de la Mare de Déu de València s’ha consolidat com un dels símbols del conflicte, mentre el curs escolar entra en la seua recta final sense una solució acordada. Els sindicats no descarten que el conflicte es puga allargar fins al setembre si no es produeixen avenços significatius en les pròximes negociacions.
Ahir va iniciar-se una acampada indefinida a la plaça de la Marededéu de València per pressionar la Conselleria d'Educació a negociar a la #VagaEducació— Joan Canela (@JoanCanela) June 2, 2026
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