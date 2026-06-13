Els docents es mobilitzen aquest diumenge i amenacen amb noves vagues

Els sindicats consideren que la situació de l'ensenyament públic català és crítica després d'anys d'infrafinançament. En aquest sentit, reclamen una nova llei educativa i denuncien que la inversió actual en educació es manté per sota del 3% del PIB, lluny del 6% previst per la legislació vigent.
Entre les principals demandes hi ha l'increment dels recursos destinats a l'escola pública, la defensa del català com a llengua vehicular, la reducció del fracàs escolar i la millora de les condicions laborals dels professionals de l'ensenyament.
Des de la CGT han remarcat que les mobilitzacions van més enllà de les reivindicacions laborals i que tenen com a objectiu defensar el futur de l'educació pública. Els sindicats asseguren que aprofitaran els pròxims mesos per impulsar un debat de fons sobre el model educatiu català.
Per la seva banda, el Govern manté la voluntat de desplegar el preacord rebutjat i confia que el curs vinent pugui començar amb normalitat. Tanmateix, USTEC ha advertit que no reprendrà les reunions amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, mentre no hi hagi una nova proposta formal sobre la taula i garanties d'una negociació efectiva.
Amb aquest escenari, les organitzacions convocants preveuen mantenir la pressió durant els pròxims mesos i no descarten que l'inici del curs 2026-2027 vingui marcat per noves mobilitzacions i jornades de vaga.