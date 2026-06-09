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Edicions del 1979 publica "Ni permís ni perdó", de Jenny Brown, sobre la lluita actual pel dret a l'avortament

Avortament
Edicions del 1979 publica "Ni permís ni perdó", de Jenny Brown, sobre la lluita actual pel dret a l'avortament

L'obra arriba coincidint amb la visita del papa a l'Estat espanyol i reobre el debat sobre els drets sexuals i reproductius en un context marcat per l'ofensiva conservadora contra el dret a l'avortament.

09/06/2026 Llibres

Edicions del 1979 ha presentat la seva darrera novetat editorial, Ni permís ni perdó: La lluita per l'avortament avui, de l'activista i escriptora feminista nord-americana Jenny Brown. La publicació arriba en un moment de renovat debat sobre els drets sexuals i reproductius, coincidint amb la visita del papa a l'Estat espanyol i les seves declaracions davant les Corts espanyoles en defensa de la doctrina de l'Església sobre la protecció de la vida des de la concepció.

La coincidència de la seva publicació amb la visita papal ha tornat a posar sobre la taula un debat que continua generant controvèrsia. Mentre el pontífex ha reiterat la posició tradicional de l'Església catòlica, l'obra de Brown reivindica la necessitat de preservar i aprofundir els drets reproductius com una qüestió de llibertat, justícia social i salut pública.

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