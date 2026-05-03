Aquest dissabte la Flama de la Llengua ha arribat a Mallorca. Concretament ha estat a Cala Rajada. La torxa ha arribat en barca de Menorca i ha avançat pel Llevant de l’illa. Capdepera, Artà, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Vilafranca, Porreres i Felanitx. Finalment ha acabat en un multitudinari concert de La Gossa Sorda, en què han parlat tant els portaveus del Correllengua Agermanat com els de Joves de Mallorca per la Llengua.
“La mateixa flama que el 1995 es va encendre per primera vegada a la rambla de Palma és avui aquí. I és aquí després de fer història. Els joves hi som, el jovent organitzat ha fet una passa endavant arreu dels Països Catalans aquestes setmanes, i aquesta passa es diu Correllengua Agermanat!”, han sentenciat Maria Maians i Josep Buades, portaveus de Joves.
També han parlat els tres portaveus del Correllengua —un per territori. Pau Emili Muñoz, el representant de les Illes Balears ha dit: “Hem recorregut centenars de quilòmetres arreu dels Països Catalans, i per tot hem vist gent amb il·lusió, emocionada de rebre la flama i passar-la al desconegut del costat, gent amb ganes d'avançar cap a la plena normalització de la llengua catalana”.
En els pobles pels quals ha passat la Flama s’ha vist un augment de la participació respecte del Correllengua Interilles de 2024. Diversos equips esportius han duit la Flama, i l’han rebuda en els diferents municipis gegants, caparrots, dimonis, bandes de música, glosades, xarangues… Els principals glosadors de l’illa han glosat a Manacor i Felanitx. Personalitats destacades de cada poble han llegit el manifest als seus municipis. A Vilafranca ho ha fet en Tomeu Penya.