Poble Lliure reivindica independència, socialisme i feminisme aquest Primer de Maig

La formació carrega contra el sindicalisme del règim i fa una crida a la mobilització davant la precarietat i l’auge de l’extrema dreta, apostant per un sindicalisme rupturista, nacional i de classe.

30/04/2026 Laboral

Poble Lliure ha fet pública la seva crida per al Primer de Maig sota el lema “Una lluita i tres banderes: país, classe i feminisme”, en què defensa la necessitat d’articular l’alliberament nacional, social i feminista als Països Catalans.

En el seu comunicat, l’organització sosté que la dependència política de l’Estat espanyol impedeix qualsevol transformació real i reivindica la independència com a eina per garantir drets laborals, serveis públics i sobirania econòmica. Alhora, situa el feminisme com a element central per superar les estructures patriarcals i construir un model que posi la vida al centre.

Poble Lliure també carrega contra el que considera les “renúncies del sindicalisme del règim”, al qual acusa d’haver contribuït a la desmobilització de la classe treballadora, i aposta per reforçar el sindicalisme combatiu, amb especial menció a la Intersindical.

Davant un context marcat per la precarietat, la crisi ecològica i l’auge de l’extrema dreta, l’organització fa una crida a la unitat de classe i a incrementar la militància sindical com a eina per avançar cap a un projecte d’alliberament complet.

Finalment, Poble Lliure convoca a participar en les mobilitzacions del Primer de Maig a

BARCELONA: 11.30h Pl. Tetuan
GIRONA: 10.30h Pl. dels Jurats
VALÈNCIA: 11.30 Pl de Sant Agustí
PALMA: 11.30 Pl. D’Espanya
PERPINYÀ: 10.30 Pl de Catalunya

