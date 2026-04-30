La CUP vincula drets laborals i autodeterminació en la seva crida al Primer de Maig

La formació assegura que dins l’Estat espanyol no hi ha marge per millorar les condicions laborals i vincula la lluita obrera amb l’autodeterminació.

30/04/2026 Laboral
La CUP  ha situat el Primer de Maig com una jornada de mobilització per enfortir la lluita de la classe treballadora i avançar cap a un model polític i econòmic propi.

En diversos missatges difosos a les xarxes, l’organització denuncia que el sistema capitalista actual acumula riquesa a partir de la força de treball mentre empitjora les condicions de vida de la majoria. En aquest sentit, sosté que el centralisme de l’Estat espanyol impedeix decidir sobre qüestions clau com el salari mínim o els drets socials.

Per això, la formació independentista vincula la lluita pels drets laborals amb el dret d’autodeterminació i defensa la necessitat de “construir el país de la classe treballadora” com a horitzó polític.

La CUP emmarca així la jornada del Primer de Maig com un espai de reivindicació i organització col·lectiva davant les desigualtats socials i econòmiques.

