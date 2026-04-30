En diversos missatges difosos a les xarxes, l’organització denuncia que el sistema capitalista actual acumula riquesa a partir de la força de treball mentre empitjora les condicions de vida de la majoria. En aquest sentit, sosté que el centralisme de l’Estat espanyol impedeix decidir sobre qüestions clau com el salari mínim o els drets socials.
Per això, la formació independentista vincula la lluita pels drets laborals amb el dret d’autodeterminació i defensa la necessitat de “construir el país de la classe treballadora” com a horitzó polític.
La CUP emmarca així la jornada del Primer de Maig com un espai de reivindicació i organització col·lectiva davant les desigualtats socials i econòmiques.