El Correllengua Agermanat arriba a les Illes

El Correllengua Agermanat ja ha arribat a les Illes Balears en la seva desena etapa, on ha fet fa parada a Formentera, on la flama ha estat acollida amb una gran mobilització popular amb recorreguts entre el far de la Mola i el Jardí de ses Eres.
A continuació, la flama es va traslladar a Eivissa, amb sortida des de ses Salines i arribada a la ciutat d’Eivissa, en un nou tram que va mantenir viu el caràcter festiu i reivindicatiu de la iniciativa. En paral·lel, es va anunciar l’arribada a Mallorca aquell cap de setmana, amb una crida a omplir la plaça d’Espanya.
Després d’haver recorregut Catalunya i el País Valencià de nord a sud, el Correllengua va entrar en la seva fase final, que el portaria també a Menorca, Mallorca, l’Alguer i Brussel·les. El recorregut havia de culminar amb una exigència clara: l’oficialitat del català a la Unió Europea.
April 29, 2026
Formentera s'ha bolcat amb el Correllengua Agermanat. Avui hem fet poble, cultura i país!
Aquest dissabte el Correllengua arriba a Mallorca!
En Carles Rabassa ens parla de la seva darrera novel·la, Prometeu de mil maneres, premi Sant Jordi 2026 i fa una crida a omplir la plaça d'Espanya el pròxim 3 de maig
Illes Balears, ja venim! — Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 28, 2026
Els músics Miquel Gil, Vicent Torrent i Titana fan costat a la flama a Picassent — VilaWebPV (@VilaWebPV) April 26, 2026
Així va explicar la nostra portaveu Anna Rosselló aquests primers nou dies de Correllengua al #MèsNit3Cat — Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 29, 2026