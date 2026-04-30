Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura Llengua

El Correllengua Agermanat arriba a les Illes

La Flama de la Llengua fa via (10)
El Correllengua Agermanat arriba a les Illes

Avui 11a etapa: Platja de les Salines-Eivissa. Inscripcions als trams.

30/04/2026 Llengua

El Correllengua Agermanat ja ha arribat a les Illes Balears en la seva desena etapa, on ha fet fa parada a Formentera, on la flama ha estat acollida amb una gran mobilització popular amb recorreguts entre el far de la Mola i el Jardí de ses Eres.

A continuació, la flama es va traslladar a Eivissa, amb sortida des de ses Salines i arribada a la ciutat d’Eivissa, en un nou tram que va mantenir viu el caràcter festiu i reivindicatiu de la iniciativa. En paral·lel, es va anunciar l’arribada a Mallorca aquell cap de setmana, amb una crida a omplir la plaça d’Espanya.

Després d’haver recorregut Catalunya i el País Valencià de nord a sud, el Correllengua va entrar en la seva fase final, que el portaria també a Menorca, Mallorca, l’Alguer i Brussel·les. El recorregut havia de culminar amb una exigència clara: l’oficialitat del català a la Unió Europea.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid