Barcelona lidera les emissions de ferris a Europa mentre creix el debat sobre el model portuari

L’informe assenyala que, a Barcelona, les emissions d’òxids de sofre dels ferris dupliquen les generades per tots els cotxes de la ciutat. Aquest fet situa el transport marítim com un dels principals focus de contaminació urbana, sovint invisibilitzat en el debat públic.
A més, el document conclou que la capital catalana encapçala el rànquing europeu de ports amb més emissions de CO₂ associades a ferris entre els ports analitzats.
Electrificació viable, però amb límits
Segons T&E, el 78% dels 91 ferris estudiats a l’Estat espanyol podrien funcionar avui amb tecnologia elèctrica o híbrida, i serien més econòmics d’operar que els actuals abans del 2035. En el cas del Port de Barcelona, aquesta transició requeriria una potència d’uns 29 MW i un consum anual de 104 GWh, equivalent al d’unes 35.000 llars catalanes.
Des de Ecologistes en Acció donen suport a aquesta electrificació com a via per reduir emissions en un servei considerat essencial per a la mobilitat. Tanmateix, alerten que aquesta solució no és extrapolable a tots els tipus de transport marítim.
Crítiques al model creuerístic i a la hipermobilitat
Les entitats ecologistes, juntament amb plataformes com Stop Creuers Catalunya, qüestionen la viabilitat d’electrificar grans vaixells com creuers o portacontenidors, tant per la demanda energètica com pels impactes associats a les bateries.
En aquest sentit, defensen que la descarbonització no pot limitar-se a canvis tecnològics, sinó que ha d’anar acompanyada d’un debat de fons sobre el model de mobilitat i turisme. “L’electrificació dels ferris pot reduir emissions en un servei essencial, però no pot servir per justificar l’expansió d’un model turístic altament contaminant com el dels creuers”, ha afirmat Júlia Corbera, responsable de transport marítim d’Ecologistes en Acció.
Les organitzacions reclamen, així, una reducció de la hipermobilitat i un decreixement del sector turístic, especialment del creuerístic, que consideren el mitjà de transport més contaminant per quilòmetre recorregut.
Entre la transició energètica i el debat de model
El debat sobre l’electrificació dels ferris obre una finestra d’oportunitat per reduir emissions en el transport marítim de curta distància. No obstant això, les entitats adverteixen que aquesta mesura no pot deslligar-se d’una reflexió més àmplia sobre els límits del creixement turístic i la sostenibilitat real del model portuari de Barcelona.