Veïns de la Sagrera de Barcelona denuncien el desallotjament dun assentament sense alternativa habitacional

Veïns de la Sagrera de Barcelona denuncien el desallotjament dun assentament sense alternativa habitacional

L’Associació Veïnal de la Sagrera ha expressat la seva “profunda preocupació i indignació” pel desallotjament recent d’un assentament al barri de Barcelona, que ha deixat diverses persones en situació de vulnerabilitat sense cap alternativa residencial.

26/03/2026

L’entitat denuncia que l’actuació ha expulsat persones que formaven part del teixit quotidià del barri, trencant els seus espais de vida i xarxes de suport. Tot i reconèixer l’existència d’un informe de risc d’incendi dels serveis municipals, consideren que aquesta situació exigia “un reallotjament digne i planificat” abans del desallotjament.

L’associació també admet les problemàtiques de convivència i manca de manteniment a la zona, però subratlla que són conseqüència de la manca d’intervenció pública sostinguda i no poden justificar actuacions que agreugin la vulnerabilitat.

En aquest sentit, critiquen la distància entre el discurs institucional i la realitat, i apunten directament a l’alcalde Jaume Collboni, a qui acusen d’incoherència en matèria de drets socials.

L’entitat reclama a l’Ajuntament alternatives habitacionals dignes, acompanyament social efectiu i l’obertura d’un espai de diàleg amb el teixit veïnal per abordar el problema de manera estructural. També alerten del risc que es repeteixin situacions similars en altres punts del barri.

Finalment, recorden que la crisi d’habitatge no es pot gestionar amb desallotjaments sense alternativa i reivindiquen el dret a l’habitatge com a base d’una ciutat cohesionada i justa.

Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Presentació a lAteneu Barcelonès del llibre "La revolució pendent", sobre la memòria del PSAN-Provisional
  2. La revolució pendent reivindica la memòria combativa del PSAN-P i interpel·la el present de lindependentisme
  3. La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines (CACGi) realitza una nova acció a Sant Martí Vell
  4. La màfia castellana
  5. Dos agents de la Guàrdia Civil, a judici per vexar un ciutadà per parlar català a laeroport del Prat
  6. La placa dedicada al creador de lEstelada a Barcelona desapareguda des de lany 2018 apareix finalment a Wallapop
  7. Vist per sentència el judici de la peça Sitjas Motor del cas Mercuri a lAudiència de Barcelona
  8. Sant Jordi per la Llengua crida a una mobilització nacional davant lemergència lingüística
  9. Desenes de milers de persones col·lapsen Barcelona en la vaga de docents i metges
  10. LAssemblea de Docents convoca vaga el 31 de març i inicia mobilitzacions al País Valencià
