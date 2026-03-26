L’entitat denuncia que l’actuació ha expulsat persones que formaven part del teixit quotidià del barri, trencant els seus espais de vida i xarxes de suport. Tot i reconèixer l’existència d’un informe de risc d’incendi dels serveis municipals, consideren que aquesta situació exigia “un reallotjament digne i planificat” abans del desallotjament.
L’associació també admet les problemàtiques de convivència i manca de manteniment a la zona, però subratlla que són conseqüència de la manca d’intervenció pública sostinguda i no poden justificar actuacions que agreugin la vulnerabilitat.
En aquest sentit, critiquen la distància entre el discurs institucional i la realitat, i apunten directament a l’alcalde Jaume Collboni, a qui acusen d’incoherència en matèria de drets socials.
L’entitat reclama a l’Ajuntament alternatives habitacionals dignes, acompanyament social efectiu i l’obertura d’un espai de diàleg amb el teixit veïnal per abordar el problema de manera estructural. També alerten del risc que es repeteixin situacions similars en altres punts del barri.
Finalment, recorden que la crisi d’habitatge no es pot gestionar amb desallotjaments sense alternativa i reivindiquen el dret a l’habitatge com a base d’una ciutat cohesionada i justa.