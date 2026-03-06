Llibertat.cat
Una quinzena de clubs mallorquins sadhereixen al Correllengua Agermanat 2026

Una quinzena de clubs mallorquins sadhereixen al Correllengua Agermanat 2026

RCD Mallorca, Atlètic Balears i altres tretze entitats esportives se sumen a la iniciativa, que recorrerà més de 1.500 quilòmetres pels territoris de parla catalana

06/03/2026 Llengua

El RCD Mallorca, l’Atlètic Balears, la UD Poblense, el CE Constància, el CE Andratx, la UE Porreres, la UE Petra, el CDA Llubí, el CD Sant Jordi, la UEF Santa Maria, el CD Felanitx, el CD s’Horta, el CE Xilvar, el FC Maria de la Salut, i el CE Sineu s’han adherit al Correllengua Agermanat 2026, una iniciativa que recorrerà els territoris de parla catalana en defensa i promoció de la llengua.

Amb aquesta adhesió, una quinzena de clubs mallorquins se sumen a les més de 1.000 entitats que donen suport al Correllengua Agermanat arreu dels territoris de parla catalana. L’objectiu és reforçar el compromís amb la normalització lingüística i reivindicar el català com a llengua vertebradora també en l’àmbit esportiu i de l’oci.

El Correllengua Agermanat 2026 se celebrarà del 19 d’abril al 5 de maig de 2026 i recorrerà més de 1.500 quilòmetres, amb pas per uns 500 municipis i aturades en una vuitantena de localitats. El recorregut anirà de Prada de Conflent a l’Alguer, passant per ciutats com València, Palma i Barcelona.

Els clubs adherits destaquen el seu arrelament històric al territori —en alguns casos amb més de cent anys de trajectòria— i refermen així el seu compromís amb la llengua i la cultura pròpies de Mallorca. 

