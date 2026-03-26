Plataforma per la Llengua detecta una lleugera millora del català al Saló de lEnsenyament, però amb mancances persistents

Discriminació ligüística
Plataforma per la Llengua detecta una lleugera millora del català al Saló de lEnsenyament, però amb mancances persistents

Denuncia que més de la meitat dels estands (53,9 %) continuen incomplint en algun aspecte lingüístic.

26/03/2026 Llengua

Plataforma per la Llengua ha constatat una lleugera millora en la presència del català al Saló de l'Ensenyament d’enguany respecte a les edicions del 2025 i el 2024, especialment en l’àmbit dels cicles formatius. Tot i això, denuncia que més de la meitat dels estands (53,9 %) continuen incomplint en algun aspecte lingüístic.

Segons l’entitat, gairebé un de cada cinc estands no incorpora el català en cap dels elements analitzats —retolació, fullets, atenció oral o web—, i considera “inadmissible” que la Generalitat de Catalunya no hagi fet valer el seu paper per garantir-ne la presència.

L’informe assenyala que la situació ha millorat progressivament els darrers anys, però encara queda lluny dels nivells del 2023. El català és majoritari en la retolació (68,5 %) i l’atenció oral (60,8 %), però presenta mancances importants en els fullets i les pàgines web.

Per pavellons, l’entitat destaca la millora del dedicat als cicles formatius, atribuïda a la pressió exercida sobre el Departament d’Educació, mentre que el de les universitats es manté estancat i fins i tot empitjora en alguns indicadors.

Plataforma per la Llengua també identifica sectors que incompleixen de manera sistemàtica, com les escoles de negocis, residències d’estudiants i centres internacionals, i alerta que aquesta situació contribueix a reforçar la percepció del castellà com a llengua predominant.

Davant aquest escenari, l’entitat anuncia que intensificarà la pressió sobre institucions i expositors per garantir el compliment de la normativa i reforçar la presència del català en futures edicions.

