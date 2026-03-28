Les variants dOlot i les Preses avancen amb una forta oposició social al territori

La Generalitat ha aprovat definitivament el projecte constructiu de les variants d’Olot i les Preses, una infraestructura llargament reivindicada per reduir el trànsit a la Garrotxa, però que continua generant una forta oposició al territori.
El projecte, presentat a l’Ajuntament d'Olot amb la presència del president de la Generalitat, preveu reduir entre un 60% i un 90% el trànsit que travessa les Preses —uns 18.000 vehicles diaris— i fins a un 30% a l’avinguda Sant Jordi d’Olot.
La nova infraestructura inclou la construcció de dues rotondes a la zona de Bracons i l’inici de la variant de les Preses, així com el túnel de Verntallat, de 900 metres i soterrat. El cost total del projecte s’enfila fins als 447 milions d’euros, amb una partida de 20 milions destinada a mesures compensatòries.
Tot i el suport institucional al projecte, la seva aprovació arriba enmig d’un rebuig creixent per part de col·lectius socials, agraris i ecologistes. Durant la presentació, desenes de persones es van concentrar a l’exterior amb pancartes i xiulets per expressar el seu desacord amb una infraestructura que consideren perjudicial per al territori.
Entitats com Unió de Pagesos, Salvem les Valls o Garrotxa Viva alerten de l’impacte ambiental i territorial de la variant i qüestionen que resolgui els problemes de mobilitat existents. També critiquen el procés de tramitació i la manca de participació de les veus contràries en la definició del projecte.
Els opositors consideren que la infraestructura pot suposar una transformació profunda del territori i denuncien que es tracta d’un model que prioritza el trànsit rodat per sobre d’alternatives més sostenibles. Així mateix, posen en dubte que la variant resolgui de manera efectiva els problemes de congestió, especialment en punts com l’avinguda Sant Jordi.
Malgrat aquestes crítiques, el projecte continua avançant en la seva tramitació administrativa després de dècades de debat. Des del Govern es defensa la infraestructura com una actuació necessària per millorar la mobilitat i resoldre un problema estructural de la comarca.
La presentació del projecte s’ha produït en un context de tensió entre institucions i part del teixit social, evidenciant la divisió existent al territori sobre el model de desenvolupament i mobilitat a la Garrotxa.