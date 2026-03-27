La CUP-Som Poble de Quart reclama que saturi immediatament leliminació de les claraboies del pavelló municipal d'esports

El pavelló poliesportiu municipal fa anys que arrossega degoters i filtracions d’aigua. Fa poc han començat unes obres per posar-hi solució, però, inexplicablement, per arreglar-ho es tapen unes claraboies que donaven llum natural als vestidors, el passadís i el gimnàs. Segons l’ajuntament l’aigua entra per aquí. Però la CUP-Som Poble de Quart veu la decisió com un “disbarat”, ja que segons la formació independentista no són l’origen de la filtració d’aigua de pluja tal com van poder comprovar en una visita a les obres. El problema real és “la filtració entre la tela asfàltica i els tubs de ventilació de l’equipament” diu Carles Serra, regidor de la CUP al consistori.
La retirada de les claraboies provocarà que no entri la llum natural i, en conseqüència, comportarà dependre sempre d’electricitat per il·luminar aquestes dependències del pavelló que tenen un ús diari, amb la pujada de despesa que comporta. Segons Carles Serra “les humitats es concentren al voltant de les sortides de ventilació, que estan clarament fetes malbé, en canvi l'entorn de les claraboies està intacte”. Actuar eliminant la il·luminació natural és anar en contra de qualsevol criteri d’eficiència energètica explica el regidor.
Per aquest motiu, la CUP-Som Poble de Quart reclama que s’aturi immediatament l’eliminació de les claraboies i que l’equip de govern reconsideri la decisió amb un plantejament que vagi a l’arrel del problema de les filtracions al pavelló.