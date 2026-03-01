LHora Violeta convoca una marxa de torxes com a prèvia del 8 de març a Reus

El col·lectiu feminista revolucionari de Reus, l’Hora Violeta, ha organitzat una marxa de torxes el dissabte 7 de març a les 19 h del vespre. Ho fa com a acte previ de la manifestació unitària pel dia de la Dona Treballadora –que es farà el 8 de maç a les 12 h a la plaça Imperial Tarraco– amb l’objectiu de visibilitzar els eixos de lluita del feminisme. És per això que la marxa, que iniciarà al passeig Mata, baixarà pels principals carrers de la ciutat i farà parades a les places més concorregudes, on, en cada una, es llegiran titulars de denúncia, es reivindicaran les principals lluites feministes i cridaran a la mobilització del 8M.
“Davant l’antifeminisme i qui vol utilitzar la nostra lluita per amagar el racisme, és imprescindible tornar a posar sobre la taula tot el que defensa el feminisme”, assenyala l’Hora Violeta. És per això que durant la marxa del dissabte set de març assenyalaran qüestions com la dificultat d’accés a l’habitatge; el racisme immobiliari i institucional; la persecució dels drets sexuals i reproductius; la violència sexual i els feminicidis i l’explotació laboral i el treball de cures. “El 8 de març no és un dia de celebració és un dia de lluita. El cas Epstein o Julio Iglesias són només la part més visible de com s’estructura el patriarcat: tot un sistema d’explotació -laboral, sexual, racista- que compta amb impunitat i complicitat per les grans esferes”.
Des de l’Hora Violeta conviden a mobilitzar-se a totes aquelles persones que defensin vides dignes per a totes, independentment de l’origen, gènere i classe. Per concloure, envien un missatge als antifeministes: “No pensem cedir ni un dels drets guanyats. Ens organitzarem dia a dia per continuar conquerint drets i llibertats per a tothom. Perquè la lluita feminista és lluita antiracista”.