L'extrema dreta manté Perpinyà, però el mapa municipal de la Catalunya Nord queda fragmentat

Les eleccions municipals a la Catalunya Nord han confirmat la reelecció de Louis Aliot (Rassemblement National) com a batlle de Perpinyà, amb majoria absoluta a la primera volta. Amb més del 50% dels vots, Aliot consolida el control de l’extrema dreta sobre la capital nord-catalana, el municipi més gran governat per aquesta formació a França.
Més enllà de Perpinyà, però, el panorama municipal és més divers. L’extrema dreta no ha aconseguit imposar-se de manera generalitzada i en diversos municipis caldrà segona volta, prevista per al 22 de març, per decidir l’alcaldia. En total, 18 municipis de la Catalunya Nord passaran a aquesta segona ronda.
La dreta conservadora manté una presència important en diversos municipis de la plana del Rosselló, mentre que l’esquerra governarà en localitats com Ceret, Salses, Tuïr, Alenyà i Banyuls de la Marenda.
En alguns casos, com Ribesaltes, cap candidatura no ha obtingut la majoria absoluta i la decisió quedarà oberta a la segona volta. El candidat del Rassemblement National, Julien Potel, ha encapçalat la primera ronda amb el 30,9%, seguit de la centrista Amélie Parraud amb el 27,4%.
A més, en 95 comunes de la Catalunya Nord —112 si s’hi inclou la Fenolleda— ja se sabia abans de la votació qui seria el batlle, perquè només s’hi havia presentat una candidatura.
Els resultats mostren així un territori políticament fragmentat, amb Perpinyà com a bastió destacat de l’extrema dreta, però amb un mapa municipal repartit entre diverses forces i amb moltes alcaldies encara pendents de decidir en la segona volta. Cal remarcar que l'abstenció ha assolit el 52,2%.