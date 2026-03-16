El GOB alerta que el Pla Hidrològic balear no afronta la sobredemanda daigua

Segons la diagnosi del mateix document, l’estat de les masses d’aigua continua empitjorant. El percentatge de masses d’aigua en bon estat ha passat del 49,6% al 44,1%, mentre que en el cas de les aigües subterrànies baixa fins al 42,5%, fet que implica que més de la meitat dels aqüífers no compleixen els objectius ambientals fixats per la normativa europea.
Per al GOB, aquestes dades evidencien que la situació dels recursos hídrics és cada vegada més crítica i que el problema no es pot atribuir només a la sequera o al canvi climàtic, sinó a dècades de sobreexplotació dels aqüífers provocada pel creixement urbanístic i la pressió turística.
L’entitat ecologista critica que, malgrat aquest diagnòstic, el document orienta la planificació sobretot cap a l’augment de l’oferta d’aigua mitjançant la dessalinització, una estratègia que —segons alerta— pot acabar perpetuant el problema, ja que permet sostenir nous increments de demanda.
En aquest sentit, el GOB reclama que el futur Pla Hidrològic apliqui el principi europeu “Water Efficiency First”, prioritzant la reducció del consum, la millora de l’eficiència i la reutilització de l’aigua abans d’augmentar-ne l’oferta.
L’entitat també considera imprescindible limitar els usos intensius d’aigua, reduir fuites a les xarxes urbanes, millorar l’eficiència del regadiu i ampliar la reutilització d’aigües depurades, així com tenir en compte la disponibilitat real d’aigua en la planificació territorial i urbanística.
Segons el GOB, no és viable continuar parlant de creixement il·limitat en un territori amb recursos hídrics cada vegada més degradats, i adverteix que sense abordar la sobredemanda estructural no serà possible garantir la sostenibilitat dels recursos hídrics de les Illes Balears ni complir la normativa europea.