Convocada una concentració contra el projecte del centre comercial del Gorg a Sant Vicenç de Montalt

especulació
Convocada una concentració contra el projecte del centre comercial del Gorg a Sant Vicenç de Montalt

La plataforma Salvem Sant Vicenç denuncia l’operació urbanística i qüestiona el model de desenvolupament proposat pel consistori

24/03/2026 Territori

La plataforma Salvem Sant Vicenç ha convocat una concentració aquest dimecres, 25 de març, a les 18.30 h a la plaça del poble, coincidint amb la celebració del ple municipal, per mostrar el seu rebuig al projecte del centre comercial del Gorg.

L’entitat critica que el projecte preveu la construcció d’un centre comercial de 3.500 metres quadrats en uns terrenys que han estat requalificats, tot i que, segons denuncien, el municipi disposa de més de 10.000 metres quadrats de sòl municipal on es podria haver desenvolupat habitatge de protecció oficial (HPO) sense necessitat de modificar la qualificació urbanística.

Segons la plataforma, l’operació plantejada estableix un intercanvi desigual entre l’interès privat i el públic. En aquest sentit, apunten que el promotor obtindria el centre comercial i la construcció de 24 habitatges, mentre que el municipi rebria un solar per a la construcció d’un nombre equivalent d’habitatges protegits.

Salvem Sant Vicenç considera que aquest model afavoreix interessos privats en detriment de les necessitats socials, i qüestiona que la promoció d’habitatge assequible es vinculi a operacions que impliquen la implantació de grans superfícies comercials.

La convocatòria fa una crida a la participació ciutadana per expressar el desacord amb el projecte i reclamar alternatives que prioritzin l’habitatge públic i un model urbanístic més equilibrat.

