Centenars de persones es mobilitzen al Baix Camp contra el projecte de central eòlica entre Montbrió i Riudecanyes

Vuit caminades reivindicatives han confluït aquest diumenge a Montbrió del Camp per escenificar el rebuig social al projecte de central eòlica previst entre aquest municipi i Riudecanyes. Segons l’organització, unes 300 persones s’han mobilitzat per recórrer l’entorn on es projecten sis aerogeneradors, que consideren que tindrien un impacte «inassumible» i «insuportable» sobre el mosaic agrari i el paisatge de la zona.
La jornada, convocada per la plataforma Aturem els Molins, s’ha desenvolupat en un ambient reivindicatiu i familiar, amb vuit caminades simultànies sortint des de diversos municipis del Baix Camp, com Riudecanyes, Mont-roig del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vinyols i els Arcs, Riudoms i Cambrils. A Montbrió del Camp, un dels punts centrals del projecte, s’ha fet una caminada circular que ha anat confluint amb la resta de columnes al llarg del recorregut.
Totes les marxes han culminat a la plaça de la Vila cap al migdia, on s’han concentrat els participants i s’han dut a terme diversos parlaments en defensa del model agrari de la comarca. L’acte també ha comptat amb la participació de colles geganteres locals, reforçant el caràcter popular de la mobilització.
El portaveu de la plataforma, Pau Arasa, ha defensat la necessitat d’una «transició energètica justa», i ha advertit que «no es pot sacrificar la sobirania alimentària per una sobirania energètica hipotètica». En la mateixa línia, ha estat contundent en afirmar que «això no va de descarbonització, sinó d’interessos dels grans capitals contra les persones i el territori».
Els opositors al projecte alerten que la instal·lació dels aerogeneradors —d’uns 180 metres d’alçada— comportaria «l’eliminació de tota una forma de vida» vinculada a l’activitat agrària i al paisatge tradicional. En aquest sentit, la plataforma ha insistit en l’impacte «insuportable» que tindrien les infraestructures sobre el territori.
La mobilització ha rebut el suport d’entitats ambientalistes com GEPEC-EdC, així com de col·lectius com Revolta Pagesa i el sindicat Unió de Pagesos, a més de diversos alcaldes de municipis afectats, entre ells Riudecanyes, Botarell i Vilanova d’Escornalbou. L’alcaldessa de Montbrió del Camp, Carmina Blay, ha afirmat que el projecte «trinxa el territori», motiu pel qual el consistori s’hi oposa frontalment.
Un projecte qüestionat institucionalment
El projecte dels sis aerogeneradors ha rebut recentment un primer informe desfavorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme, que n’ha destacat l’impacte sobre el mosaic agrari. Des de la plataforma confien que la resta d’informes pendents segueixin la mateixa línia i reclamen la retirada definitiva de la iniciativa.
A més, els opositors també qüestionen el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER), que consideren insuficient per garantir un model energètic realment sostenible i arrelat al territori.
La plataforma Aturem els Molins recorda que ja s’han presentat més de 2.500 al·legacions contra el projecte i assegura que continuarà «fiscalitzant» tot el procés administratiu. La mobilització d’aquest diumenge, afirmen, és només un pas més en una lluita que preveuen llarga per defensar el territori i el model de vida rural del Baix Camp.
