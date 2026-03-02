Caixa de resistència per salvar el Delta del Llobregat

El Delta del Llobregat torna a estar en el punt de mira del ciment. Davant la nova proposta d’ampliació de l’aeroport del Prat i altres projectes d’alt impacte urbanístic, l’entitat ecologista DEPANA ha llançat una caixa de resistència jurídica per plantar cara als tribunals i frenar una nova agressió al territori. El missatge és clar: la natura no es ven.
La campanya de micromecenatge vol recaptar 21.000 euros per reforçar la defensa legal de les zones protegides del Delta, redactar informes tècnics, presentar al·legacions i impulsar recursos administratius i judicials. L’objectiu no és simbòlic: és aturar, amb totes les eines disponibles, un projecte que consideren incompatible amb la crisi climàtica i la preservació de la biodiversitat.
Un territori al límit del col·lapse
Més del 60% del Delta ja està sota el ciment. El que queda és un mosaic fràgil de zones humides, espais agrícoles i hàbitats d’alt valor ambiental que exerceixen funcions vitals: regulació hídrica i tèrmica, fixació de CO₂, protecció davant temporals, reserva d’aigua i d’aliments, hàbitat d’espècies amenaçades.
En un moment en què la comunitat científica alerta que ja s’han superat 7 dels 9 límits planetaris, ampliar un aeroport o un port és, segons els impulsors de la campanya, un desafiament frontal als compromisos climàtics i ecològics.
“El Delta està al límit de la seva viabilitat ecològica. Cada nova infraestructura el fa més vulnerable”, alerten des de l’entitat.
No és només l’aeroport
Tot i que l’ampliació aeroportuària és el projecte més mediàtic, no és l’únic. Els nous accessos viaris i ferroviaris del port de Barcelona, la proliferació de macrohivernacles en sòl agrícola i noves promocions urbanístiques massives completen un escenari que, segons DEPANA, respon a un model de país basat en el creixement il·limitat i l’explotació del territori.
L’entitat recorda que les administracions han incomplert reiteradament directives ambientals europees al Delta i que la Comissió Europea ja ha advertit l’Estat espanyol per la insuficient protecció de l’espai. Malgrat tot, els projectes continuen avançant.
De la protesta al jutjat
La campanya defensa que la pressió al carrer i la mobilització social són imprescindibles, però no suficients. Cal també una defensa jurídica sòlida per frenar projectes que, un cop aprovats, poden ser irreversibles.
Per això impulsen aquesta caixa de resistència: per disposar de recursos que permetin actuar amb rapidesa davant nous instruments urbanístics o declaracions d’impacte ambiental que puguin vulnerar la normativa europea.
“Si no actuem als tribunals, el ciment avançarà”, adverteixen.
Defensa del territori, defensa del futur
La campanya inclou activitats de sensibilització, sortides guiades als espais protegits, un concurs de fotografia i accions comunicatives per reforçar l’estima ciutadana pel Delta.
Però el missatge central va més enllà de la protecció d’un espai concret. És una esmena a la totalitat a un model econòmic que prioritza macroinfraestructures per sobre dels límits ecològics.
El Delta del Llobregat és un tresor natural al costat mateix de Barcelona. És també una frontera entre dues maneres d’entendre el futur: la del creixement sense límits o la de la preservació dels ecosistemes que fan possible la vida.
La batalla, ara, també es lliura als jutjats.