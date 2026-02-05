La CUP vincula la crisi de Rodalies amb la manca de sobirania al país

La CUP ha denunciat que la crisi estructural de Rodalies, viscuda amb especial intensitat les darreres setmanes, és el resultat d’una desinversió històrica i deliberada per part de l’Estat espanyol. La formació assegura que els retards, avaries i col·lapses no són episodis puntuals, sinó la conseqüència directa d’un model ferroviari centralista que condemna la xarxa dels Països Catalans a la precarietat.
En aquest sentit, Su Moreno, portaveu de la CUP, ha reivindicat la necessitat d’una gestió 100% catalana del sistema ferroviari i ha advertit que els acords parcials anunciats recentment —com la creació de Rodalies Catalunya sense el traspàs de les infraestructures— responen a “operacions de màrqueting” que no afronten el problema de fons.
Davant la situació actual, la CUP defensa un canvi de rumb basat en inversions útils i amb criteri territorial. Entre les mesures proposades, la formació destaca el desdoblament de la línia R3 fins a Vic, actuacions estructurals a l’R4, l’augment de capacitat en trams clau com El Prat–Castelldefels i el desenvolupament de connexions transversals, com un servei ferroviari Reus–Girona. Tot plegat, amb una planificació adaptada a la nova realitat climàtica i orientada a garantir un servei segur, fiable i al servei del conjunt del país.
Segons la CUP, la impossibilitat d’assolir aquesta sobirania ferroviària dins l’Estat espanyol reforça la necessitat de la independència com a eina per defensar els drets socials i els serveis públics. En aquest marc, la formació ha anunciat que participarà en les mobilitzacions convocades per al 7 de febrer i ha fet una crida a la societat i a l’independentisme d’esquerres a abandonar el pactisme estèril i apostar per la mobilització i la confrontació democràtica amb l’Estat.
Finalment, la CUP ha rebutjat les propostes electorals inconcretes que, sota fórmules com “fronts populars” o “espais amplis”, no situen l’exercici efectiu del dret a l’autodeterminació al centre. La formació adverteix que aquestes dinàmiques acaben diluint l’independentisme i posant-lo al servei de la continuïtat del Règim del 78. En contraposició, defensa que l’autodeterminació no pot quedar reduïda a un eslògan, sinó que ha de ser una pràctica política quotidiana, arrelada al territori i orientada a construir un independentisme d’esquerres amb capacitat real de transformació.