Homenatge a Joan Baptista Picornell a Petra amb la presentació de El sediciós

Memòria històrica
L’acte és organitzat per l’Assemblea Sobiranista de Mallorca i inclourà dinar col·loqui amb inscripció prèvia.

28/02/2026 Història

Petra (Mallorca) acollirà dissabte 28 de març un acte d’homenatge a Joan Baptista Picornell i Gomila, mallorquí i impulsor de la independència de les colònies espanyoles d’Amèrica, en un dinar col·loqui que combinarà memòria històrica, reivindicació nacional i literatura compromesa.

L’acte, que tindrà lloc a les 13.30 h al restaurant Sa Creu (Ctra. Manacor – Inca km 9), inclourà la presentació del llibre El sediciós, novel·la inspirada en la vida de Picornell, a càrrec de Bartomeu Mestre “Balutxo”, autor del pròleg, i de Joan Mayol, autor de l’obra.

La figura de Picornell, sovint silenciada pels relats oficials, representa un precedent històric de lluita contra l’absolutisme i l’opressió de l’estat espanyol. Revolucionari, conspirador i defensor de les idees emancipadores, la seva trajectòria connecta Mallorca amb els processos d’independència americans i amb les arrels més profundes del republicanisme.

La presentació de El sediciós no és només un acte literari, sinó un exercici de recuperació de memòria i de reafirmació nacional. En un moment en què l’Estat continua perseguint dissidències i criminalitzant la protesta política, la figura de Picornell pren una vigència simbòlica evident.

L’homenatge vol reivindicar la necessitat de recuperar referents propis, d’explicar la nostra història des d’una perspectiva nacional i de reivindicar el paper dels mallorquins i mallorquines en els grans processos emancipadors.

