Prop de 180 torres i talaies sencendran el 31 de gener per defensar els drets humans a la Mediterrània

Aquest dissabte 31 de gener de 2026 se celebrarà una nova edició —la desena— de l’Encesa de torres, talaies i talaiots de la Mediterrània pels Drets Humans, una iniciativa col·lectiva que tornarà a encendre prop de 180 punts repartits per la Mediterrània i diversos territoris de l’Estat per denunciar les morts a la frontera sud d’Europa i reivindicar una Mediterrània de vida, acollida i drets humans.
La jornada compta, un any més, amb la coordinació d’entitats com l’IES Marratxí, el Consell de Mallorca, els fons de cooperació de Mallorca, Menorca i les Pitiüses, Amnistia Internacional, l’Institut Ramon Muntaner, i la Federació d’Instituts d’Estudis del País Valencià, entre moltes altres.
Participació arreu del territori i més enllà
Enguany, l’Encesa arribarà a localitats de les Illes Balears, Catalunya, País Valencià, Aragó, Múrcia, Andalusia i Astúries, així com a punts d’encesa al Marroc i a Palestina (Cisjordània), reforçant el caràcter mediterrani i internacional de la iniciativa.
Tots els actes i localitzacions es poden consultar a través del mapa interactiu elaborat pel geògraf Llorenç Guasp, disponible al web del Fons Mallorquí de Cooperació.
Una llum contra la mort a la Mediterrània
L’objectiu central de la iniciativa és alertar sobre la situació dramàtica de les persones migrants i refugiades que arrisquen la vida en travessies perilloses cercant un lloc segur. Segons dades de l’Organització Internacional per a les Migracions, durant l’any 2025 almenys 2.186 persones van morir o van desaparèixer a la Mediterrània intentant arribar a Europa, una xifra que podria ser encara més alta.
El Manifest de l’Encesa 2026, elaborat conjuntament pels fons de cooperació de les Illes, reivindica la llum col·lectiva com un gest de memòria, denúncia i esperança, i defensa una Mediterrània amb drets humans innegociables.
De recreació històrica a compromís humanitari
L’Encesa va néixer a Mallorca l’any 2016, impulsada per docents de l’IES Marratxí amb la voluntat de recuperar la comunicació visual entre les antigues torres de guaita. Amb el pas del temps, la iniciativa ha evolucionat cap a un acte de reflexió i compromís humanitari, transformant aquests espais històrics en fars d’acollida que simbolitzen el camí cap a un port segur.
Catalunya, País Valencià i la Franja
Des del 2022, l’Institut Ramon Muntaner coordina la participació de Catalunya, el País Valencià i la Franja, amb la col·laboració de nombroses entitats culturals, universitàries i municipals. En aquesta edició hi haurà 52 punts d’encesa en aquests territoris: 39 a Catalunya, 8 al País Valencià i 5 a la Franja, amb la implicació de més de 150 entitats.
Programa de la jornada
La jornada del dissabte seguirà una estructura comuna:
-
12.45 h – Lectura del Manifest 2026
-
13.00 h – Encesa de fum (acte de matí)
-
18.00 h – Nova lectura del Manifest
-
18.30 h – Encesa de foc amb bengales
En alguns punts, l’acte del matí finalitzarà amb la cantada del Viatge a Ítaca de Lluís Llach. Fins al 31 de gener, entitats i persones a títol individual poden adherir-se al Manifest de l’Encesa 2026 i sumar-se a aquesta acció col·lectiva que reivindica una societat més justa, humana i compromesa amb els drets fonamentals. "Continuarem encenent. Continuarem oferint llum. /Per uns mars plens de vida, d’acollida i de drets".