La CUP se suma a la manifestació de lantifeixisme molinenc contra la presència dAliança Catalana a la Candelera

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Molins de Rei ha anunciat que se suma a la manifestació convocada per la Plataforma Antifeixista, Antiracista i Feminista de la vila per denunciar la presència del partit Aliança Catalana a la Fira de la Candelera d’aquest cap de setmana. La mobilització tindrà lloc aquest dissabte a les 12.00 h al passeig del Terraplè (cantonada del Molí).
L’objectiu de la convocatòria és rebutjar la decisió de l’Ajuntament de cedir un espai institucional a una formació d’extrema dreta en el marc d’una de les celebracions més emblemàtiques del municipi.
Rebuig veïnal i unitat als carrers
La CUP ha recordat que, juntament amb prop d’una vintena d’entitats locals, ha signat un manifest de rebuig a la presència d’Aliança Catalana. Segons el text, Molins de Rei “ni ha estat, ni és, ni serà un territori amable per als discursos d’odi”, ni per a aquells que legitimen el masclisme i l’assenyalament racista de col·lectius sencers pel seu origen o color de pell.
Des de la formació anticapitalista fan una crida a tota la societat civil a sumar-se a la mobilització i a mostrar unitat popular als carrers davant l’avenç de l’extrema dreta.
Crítiques a l’Ajuntament i a l’alcalde
La CUP denuncia que l’alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz, ha trencat la neutralitat institucional en autoritzar la presència d’Aliança Catalana a la Fira de la Candelera. Consideren que aquesta decisió contribueix a normalitzar una força ultraconservadora encapçalada a escala nacional per Sílvia Orriols, el creixement de la qual qualifiquen d’“alarmant”, “Amb aquest context, ni podem ni volem callar”, asseguren des de l’assemblea local de la CUP.
Contra el discurs d’odi i la manipulació social
La formació rebutja frontalment el discurs de les forces reaccionàries que culpen la migració dels conflictes estructurals. Segons denuncien, mentre l’extrema dreta assenyala les persones nouvingudes com a responsables dels problemes d’habitatge, sanitat o transport públic, la realitat és que aquestes precarietats són conseqüència d’un sistema capitalista que oprimeix la majoria social. “Aliança Catalana no treballa per a les necessitats de la gent, obeeix els interessos de qui mana.”
Davant l’auge reaccionari, la CUP defensa que la passivitat no és una opció i aposta per l’organització popular com a única resposta possible. “L’única aliança possible és col·lectiva i antifeixista.”
La manifestació d’aquest dissabte vol esdevenir, així, una mostra clara de rebuig social a l’extrema dreta i un crit unitari en defensa d’un Molins de Rei antifeixista, feminista i antiracista.