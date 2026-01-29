LAssociació Gironina de Parkinson i Serveis de Salut Integrats Baix Empordà signen un conveni per millorar latenció a les persones amb Parkinson al Baix Empordà

Llibertat.cat
L'Associació Gironina de Parkinson i Serveis de Salut Integrats Baix Empordà signen un conveni per millorar l'atenció a les persones amb Parkinson al...

L’acord reforça la coordinació assistencial i el suport a pacients, famílies i cuidadors

29/01/2026 Salut

L’Associació Gironina de Parkinson (AGIP) i Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) han signat un conveni marc de col·laboració amb l’objectiu de reforçar l’atenció i el suport a les persones afectades per la malaltia de Parkinson i el seu entorn al Baix Empordà.

L’acord estableix un marc de cooperació estable per coordinar recursos i sumar esforços en l’àmbit assistencial, comunitari i de sensibilització social. En aquest sentit, SSIBE reconeix l’AGIP com a entitat col·laboradora que contribueix a ampliar els recursos complementaris d’atenció a les persones amb Parkinson, així com als seus familiars i cuidadors.

En el marc del conveni, SSIBE facilitarà la difusió de la tasca i els serveis de l’Associació Gironina de Parkinson entre les persones usuàries dels seus centres, així com la coordinació amb els professionals sanitaris per afavorir l’accés als recursos de suport. Així mateix, es preveu la possibilitat de disposar d’espais per a activitats informatives, grupals o tallers, sempre de manera coordinada amb l’activitat assistencial.

Per la seva banda, l’AGIP desenvoluparà al territori diverses activitats de suport i sensibilització, com teràpies adreçades a persones amb parkinson, familiars i cuidadors (logopèdia, fisioteràpia, grups de suport, tallers de memòria, activitat física, entre d’altres), accions de divulgació i conscienciació social, així com la participació en esdeveniments comunitaris i la commemoració del Dia Mundial del Parkinson.

El conveni s’emmarca en la voluntat de l’AGIP d’arribar a totes les persones amb Parkinson de les comarques gironines.

