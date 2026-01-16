Alcoi commemora la desfeta de 1708 amb actes cívics i culturals

La ciutat d’Alcoi recordarà el pròxim dissabte 17 de gener la Desfeta d’Alcoi, ocorreguda el 9 de gener de 1708, amb una jornada de memòria històrica que inclourà danses tradicionals, una marxa cívica i diversos actes commemoratius en homenatge a les alcoianes i alcoians que van perdre la vida defensant els Furs i les llibertats valencianes.
Enguany es compleixen 318 anys d’un dels episodis més transcendents de la història d’Alcoi i del País Valencià. La commemoració es materialitzarà en una representació històrica oberta a la ciutadania, que vol apropar el passat al present a través de la cultura popular, la divulgació històrica i la participació col·lectiva.
La jornada s’iniciarà a les 11.00 hores a la Placeta del Carbó, amb una mostra de danses tradicionals dels segles XVII i XVIII. A les 12.30 hores tindrà lloc una Marxa Cívica, que partirà des del mateix indret. Posteriorment, a les 13.00 hores, es representarà un escamot entre tropes borbòniques i austracistes, que culminarà amb una ofrena floral a la plaça Ramon i Cajal, en record de les víctimes alcoianes del conflicte.
L’organització de la commemoració corre a càrrec del Centre Ovidi Montllor d’Alcoi (Acció Cultural pel País Valencià), amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcoi i un ampli teixit d’entitats culturals i de memòria històrica. Entre aquestes hi participen el Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics (CAEHA), el Club d’Amigues i Amics de la UNESCO d’Alcoi, la Coordinadora pel Valencià de l’Alcoià-Comtat, AC Miquelets del Regne de València, Miquelets de Catalunya, el Règim Anglés dels Redcoats, l’Asociación Cultural y Recreación Histórica Batalla de Almansa, així com diversos grups de danses, colles de dolçainers i tabaleters i la Colla de Campaners d’Alcoi.
La regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Alcoi, Elisa Guillem, ha destacat que “commemorar la Desfeta d’Alcoi és un acte de memòria col·lectiva que ens ajuda a entendre el nostre passat i a reivindicar els valors de llibertat i autogovern que han format part de la nostra història com a poble”. Guillem també ha subratllat la importància de “fer-ho des de la cultura, la participació ciutadana i el rigor històric, implicant entitats i col·lectius que mantenen viva la nostra identitat”.
Aquesta commemoració s’ha consolidat com una cita anual de referència per recordar la desfeta de 1708 i les seves conseqüències, tot reforçant la consciència històrica i nacional a través de la cultura popular i la transmissió de la memòria col·lectiva a les noves generacions.
Dissabte passat, Vila-real va commemorar el 320è aniversari la Crema de la ciutat (12 de gener de 1706)
Vila-real va viure una jornada de memòria històrica i recreació cultural amb motiu de la celebració de la Marxa Cívica de Socarrats i del II Congrés Internacional d'Entitats de Recreació Històrica del Segle XVIII, dues iniciatives complementàries que situen la ciutat com a referent en la divulgació rigorosa dels fets de 1706 i del context històric de la Guerra de Successió.
La Marxa Cívica de Socarrats commemora la Crema de Vila-real el 12 de gener de 1706. La comitiva va eixir des de la seu de l'Associació Cultural Socarrats i ha recorregut l'itinerari habitual fins a la torre Motxa, on van tenir lloc els parlaments institucionals. En arribar a la plaça Major, els grups de recreació històrica van disparat salves i va sonar el simbòlic toc de foc des del campanar de l'església Arxiprestal, a càrrec dels campaners David Zorio, Rafael Funes i Pablo Solsona.
Paral·lelament, al llarg del mateix dissabte va tenir lloc el II Congrés Internacional d'Entitats de Recreació Històrica del Segle XVIII amb la participació d'entitats de diversos territoris de l'àmbit valencià, català i italià especialitzades en recreació històrica del període modern. Entre els grups participants en les ponències han estat l'ACRH Miquelets del Regne de València, AC Socarrats (Vila-real), Amici del Museo Pietro Micca (Torino), Almansa Histórica 1707, Batalla de Almansa, BUM (Castelldefels), ARH Coronela de Barcelona, La Massa Centre Cultural Vilassarenc RH (Vilassar de Dalt), ARH Moià 1714 (Moià) i RH Redcoats (Alacant).
El regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, va destacar que "la coincidència de la Marxa Cívica de Socarrats amb el II Congrés Internacional d'Entitats de Recreació Històrica del Segle XVIII reforça el paper de Vila-real com a ciutat compromesa amb la memòria històrica entesa des del rigor, la pedagogia i la cooperació cultural". Segons Cortells, "no es tracta només de recordar un episodi tràgic com el de 1706, sinó d'explicar-lo amb context, criteri històric i voluntat de transmissió a les noves generacions".
El regidor va remarca també "el valor afegit que aporta la presència d'entitats d'arreu del territori, que converteixen Vila-real en un espai de debat, intercanvi i reflexió sobre la recreació històrica com a eina cultural i educativa".
