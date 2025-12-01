Un SAGA de rècord: més de 9.000 persones passen per la Farga de l'Hospitalet en la quarta edició del saló del gaming

La quarta edició de SAGA, saló del gaming, tanca portes amb una assistència final de més 9.000 persones. Són prop d’un miler més que en l'edició anterior del saló que organitza Plataforma per la Llengua amb el suport de la Generalitat de Catalunya, i marca el rècord en una edició que també ha crescut en espai per omplir els 8.000 metres quadrats del pavelló. La iniciativa, que ja s'ha consolidat com el punt de trobada de les comunitats catalanoparlants vinculades al món del videojoc, ha reunit una setantena d'expositors entre empreses, clubs i centres formatius. A més, ha lliurat els Premis SAGA als videojocs en català de l'any, s'hi han organitzat competicions de League of Legends amb el Futbol Club Barcelona com a convidat especial i el primer torneig oficial internacional en català de Super Smash Bros.
Per a Plataforma per la Llengua, el saló demostra un any més que a Catalunya hi ha una nombrosa comunitat de videojugadors catalanoparlants que les grans empreses han de tenir en compte, i alhora constata que també és un territori de molta creació de videojocs independents que ja inclouen la llengua i que han de rebre més suport.
En el marc del saló, aquest diumenge s'ha disputat el primer torneig 4 Glory de Super Smash Bros locutat en català. Es tracta d’un torneig oficial internacional, que dona punts per al circuit competitiu, i que ha comptat amb alguns dels millors jugadors del món. Hi ha hagut més de 180 participants, entre els quals els japonesos Asimo i Gackt; els mexicans Mkleo, MkBigBoss i Chag; el marroquí Raarchyor; el britànic Luugi; el barceloní Sisqui, i el madrileny AndresFn.
Pel que fa a l’altra gran competició del saló, Família Iogurt Girona ha guanyat la Copa de les Estrelles del League of Legends, una copa que ha servit per presentar els millors equips de la competició en català d'aquest videojoc, la competició LlOP que organitza Gamesports Electrònics. Família Iogurt s'ha imposat a Axia Reus en un partit únic, i s’ha pogut enfrontar a l'equip de League of Legends del Futbol Club Barcelona, flamant guanyador de l'split d'estiu de la SúperLiga, a qui també ha derrotat contra tot pronòstic.
Prestigiar els videojocs en català amb els Premis SAGA
A més de les competicions de videojocs, SAGA també ha servit per premiar i prestigiar els millors videojocs del mercat que inclouen el català. El gran guanyador de la quarta edició dels Premis SAGA ha estat el videojoc Neva, de l’estudi barceloní Nomada Studios, que s'ha endut el Premi del videojoc en català de l'any, el premi al videojoc en català de millor art visual i el premi al videojoc en català de millor disseny de so. A Neva, una guerrera, l’Alba, acompanyada d’una petita lloba amb poders màgics, Neva, emprèn una aventura trepidant i perillosa per fer front a una força obscura que destrueix tot el que troba.
El Premi al videojoc en català de millor narrativa ha estat per a Luto, de Broken Bird Games, i el premi a la millor jugabilitat, per a Is This Seat Taken?, de Poti Poti Studio. Pel que fa al Premi al videojoc en català amb més impacte social, l'ha rebut Lola Vendetta a la universitat de la vida, de Cubus Games, que també ha estat el guanyador del premi del públic. En el marc del lliurament dels premis, també s'ha lliurat un premi, juntament amb l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC), al creador de l'any de contingut en català sobre videojocs. Ha estat per a Laia Patau (@laiapaf), que va aprofitar l'entrega de premis d'ahir dissabte per reivindicar més presència de les dones al món dels videojocs.
Les novetats dels estudis participants, protagonistes especials de l'edició d'enguany
En aquesta quarta edició de SAGA, s’ha fet una aposta especial per visibilitzar i prestigiar els jocs que incorporen el català. A més dels Premis SAGA, s’ha donat més visibilitat a les empreses desenvolupadores de videojocs presents al saló, que han crescut un 30 % i han pogut exposar les seves novetats al plató de SAGA TV amb un canal en directe a càrrec de LópezNorman44. A més, representants d’aquests estudis han pogut participar en una trobada amb les autoritats institucionals. Enguany, la presència del català als videojocs fets a Catalunya ha crescut del 64 % al 74 %.
També han tingut un paper principal els estudiants. Divendres hi van passar més de 3.000 alumnes i docents de Catalunya i Catalunya del Nord, que van poder gaudir de diferents tallers i acostar-se a la professió amb presentacions de diferents opcions formatives en l'àmbit dels videojocs. També divendres es va celebrar al saló la final del torneig intrauniversitari d'esports electrònics de la Universitat de Barcelona (UB Alma Mater).
Com en els darrers anys, les famílies ben presents a l’activitat del saló de diumenge. Andorra Telecom ha parlat de la seva campanya per l'ús responsable del mòbil entre els infants, i la Direcció General d'Innovació i Cultura Digital de la Generalitat de Catalunya i l'entitat Good Game Generation han organitzat "Partida Compartida. Videojocs en família". La jornada ha inclòs dinàmiques participatives i espais de reflexió i debat per fomentar un ús conscient, saludable i compartit dels videojocs a la llar, i ha servit per presentar la guia "Partida Compartida", amb recursos i orientacions pràctiques. Enguany, durant tot el saló s’han organitzat una vintena de xerrades, taules rodones i debats, amb un èmfasi especial en la línia temàtica de l’edició: l'accessibilitat als videojocs i la qüestió del gènere.
Més joc que mai en una edició que ha tingut per lema “Desbloqueja el següent nivell”
Durant els tres dies que ha durat el saló, els participants han pogut visitar una setantena d'expositors entre empreses de videojocs, clubs de jugadors, associacions d'esports electrònics, centres formatius, artistes i associacions. Els visitants han pogut conèixer les diferents possibilitats formatives, comprar les darreres novetats de videojocs amb versió en català (també videojocs antics a RetroBarcelona), assistir a tallers i xerrades, jugar als jocs que els han deixat provar, participar en concursos de disfresses, fer memòria amb jocs retro, descobrir el softcombat, i seguir diferents pòdcasts en directe: divendres, el Tres Vides, de 3Cat; dissabte el pòdcast de Lúdica, i diumenge, Les lladres del temps.
Enguany, s'ha diversificat l'oferta de videojocs i els assistents han pogut posar-se a prova a la zona de videoconsoles amb els videojocs més populars (Mario Kart, FC26, MineCraft o Just Dance), gaudir de la zona de simuladors de conducció, el Circuit SAGA, i gaudir d’encara més activitats de realitat virtual (a càrrec de VR Catalans). També han guanyat protagonisme els videojocs retro, i enguany s’hi han incorporat màquines d'Arcade, de la mà de RetroBarcelona.
Els qui ho han volgut, a més, també han pogut jugar fins a 56 hores en una LAN Party habilitada totes dues nits, que ha exhaurit les 200 entrades i ha acollit el primer torneig oficial de Super Smash Bros en català a l’Espai Fighting. En aquest espai, també s’hi ha pogut jugar a una dotzena de competicions al Tekken 8, al 2XKo, al Gulty Gear i a l'Street Fighter.
La campanya Configura.cat i el projecte Aina, per millorar la presència del català en l'àmbit digital, presents a SAGA
Amb la voluntat que el saló tingui més impacte lingüístic, els assistents han pogut aprendre a catalanitzar els seus dispositius i aplicacions digitals en un punt específic de difusió de la campanya Configura.cat, que impulsen Plataforma per la Llengua, Accent Obert, Òmnium Cultural i Softcatalà. A l'estand de Plataforma per la Llengua del saló, els usuaris han pogut aprendre pas a pas com incorporar el català com a primera llengua als dispositius i les aplicacions digitals. A més, el projecte Aina, de la Generalitat de Catalunya i el Barcelona Supercomputing Center, també ha estat present al saló a través d'un joc interactiu. El projecte Aina és una iniciativa per recollir veus en català per impulsar el català a Common Voice i facilitar que la intel·ligència artificial parli i ens respongui en la nostra llengua.
Una quarta edició que consolida el saló i reivindica la comunitat catalanoparlant del videojoc
SAGA, saló del gaming, ha repetit enguany els tres dies de saló i ha crescut fins als 8.000 metres quadrats per oferir l'espai firal, l'Arena de competicions, l'espai de la LAN, SAGA TV, l’espai de RetroBarcelona i una zona de simuladors de cotxes. A més, també ha incorporat espais dedicats als jocs de realitat virtual i als videojocs més populars del mercat.
L'organització d'aquesta tercera edició de SAGA ha servit per enfortir les relacions entre els diferents actors del sector del videojoc en català, per explorar futures col·laboracions i per animar alguns estudis a incloure el català als seus videojocs per poder-los ensenyar al saló i presentar-los a les autoritats. Cal tenir en compte que més enllà dels tres dies del saló, que actua com a festa major de les comunitats catalanoparlants dels videojocs, SAGA fa feina durant tot l'any per fer prevaldre els videojocs que inclouen el català i per fer créixer la presència de la llengua en tots els àmbits d'aquest sector emergent. L'impuls de la iniciativa ha contribuït a fer que la indústria vegi el català com una oportunitat per guanyar visibilitat i per connectar amb el públic, i que s'adoni que hi ha una massa crítica de persones que no només voldrien jugar en català, sinó que en són activistes.