La CUP sol·licita al Govern de Reus estudiar el seu projecte pels terrenys dADIF i democratitzar-lo

La CUP celebra que, per fi, s’hagi posat data a la concessió dels terrenys en desús de l’estació de trens. Ho consideren una gran oportunitat per fer un projecte “de i per a les veïnes” i per això han sol·licitat reunir-se amb l’alcaldessa, Sandra Guaita, i la regidora d’Urbanisme, Marina Berasategui. L’objectiu de les cupaires és compartir amb el Govern la proposta que ja van presentar l’abril de 2023 i contemplava una gran zona verda, una zona per a aparcament de vehicles i una passarel·la per a vianants i bicicletes per sobre les vies connectaria el passeig de La Boca de la Mina amb el centre de la ciutat.
«Tenim una gran oportunitat per desenvolupar un projecte que sigui útil per a la gent i per millorar la qualitat de vida a Reus. Guanyar zones verdes és una prioritat per a la ciutat, que suposaria també augmentar espais d’oci i d’esbarjo naturals» apunta la portaveu de la CUP Mònica Pàmies, tot destacant que, amb la proposta de la CUP «es podria cosir, per fi, fer una nova connectivitat urbana entre dues parts de la ciutat històricament deslligades, com són el centre de la ciutat i el barri Gaudí».
Pàmies ha recordat que aquesta «és una reivindicació històrica de la CUP que ja es va socialitzar amb els veïns dels barris afectats amb molt bona rebuda». En aquest sentit, Pàmies assegura que els cupaires també sol·licitaran reunir-se, de nou, amb els veïns i veïnes de l’entorn per poder compartir la proposta i conèixer la seva opinió sobre el futur dels terrenys.
«No cal més habitatge, cal distribuir-lo bé»
En la mateixa línia, la regidora Aleida López ha subratllat la importància que el futur d’aquest espai sigui democràtic: «l’han de poder decidir veïns i veïnes de veritat i no en un procés participatiu de rentat de cara». I a més, ha alertat de les intencions del govern local: «no podem tolerar que serveixi per fer-hi una nova promoció urbanística que enriqueixi promotores privades. A Reus ja hi ha 50.000 habitatges, simplement cal gestionar-los bé».