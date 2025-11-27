Reclamem a lONU que aturi els discursos dodi contra els catalanoparlants a Internet i la vida diària

|
Plataforma per la Llengua ha intervingut aquest dijous, 27 de novembre, al Fòrum sobre les Qüestions de les Minories de l'ONU, que s'ha celebrat al Palau de les Nacions de Ginebra (Suïssa), per reclamar als estats i les plataformes digitals que reconeguin el discurs de l'odi per raó de llengua com una forma de discriminació i perquè Nacions Unides integri els drets lingüístics en les polítiques de cohesió social. L'entitat ha denunciat l'odi que pateixen molts catalanoparlants per fer servir la seva llengua tant Internet com a la vida en general, i ha fet una crida a les institucions a posar-hi remei.
Mitjançant una intervenció de Maria de Lluc Muñoz, responsable tècnica d'Internacional, Plataforma per la Llengua ha demanat al relator de l'ONU per a les minories, Nicolas Levrat, que vetlli perquè els sistemes de moderació de les xarxes socials entenguin les llengües minoritzades i en protegeixin els parlants. També l'ha instat a donar suport a iniciatives que capacitin les comunitats per utilitzar les seves llengües amb seguretat i confiança, tant en la vida pública com a les plataformes digitals.
L'entitat considera que abordar el discurs de l'odi ha de formar part de qualsevol estratègia seriosa per promoure la convivència pacífica en societats diverses, i reclama que institucions, plataformes digitals i societat civil treballin conjuntament per garantir que la discriminació estructural de certs col·lectius no s'agreugi ni es reprodueixi en entorns com Internet ni en el dia a dia.
Com a representant de l'entitat, Muñoz ha recordat que, per a les comunitats lingüístiques minoritzades, els espais públics i les plataformes en línia haurien de ser llocs de participació, expressió i diàleg intercultural. En canvi, la diversitat lingüística sovint esdevé un objectiu d'atac. En aquest sentit, les persones catalanoparlants, com moltes altres comunitats de llengües minoritzades, pateixen habitualment assetjament, insults i discursos d'odi pel simple fet d'utilitzar la seva llengua en interaccions quotidianes i a les xarxes socials. Aquests atacs no es produeixen de manera aïllada: reforcen prejudicis antics, deslegitimen les nostres identitats i generen un clima de por que desincentiva l'ús normal de les llengües. Per a Plataforma per la Llengua, protegir les llengües minoritzades és un pas clau per aconseguir societats més inclusives, segures i pacífiques.
18a edició del Fòrum sobre les Qüestions de les Minories
El Fòrum sobre les Qüestions de les Minories s'organitza anualment i té la voluntat de promoure el diàleg i la cooperació sobre qüestions relatives a les minories nacionals, ètniques, religioses o lingüístiques, així com de recollir propostes per millorar la protecció internacional d'aquestes comunitats.
L'edició d'enguany vol aprofundir en la contribució de les minories a la construcció de societat més diverses, resilients i pacífiques. A més de Plataforma per la Llengua, hi intervenen Razvan Rusu, vicepresident del Consell de Drets Humans de l'ONU; Volker Türk, Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans, i Nicolas Levrat, relator de l'ONU per a les minories. També hi han assistit Elin Haf Gruffydd Jones i Davyth Hicks, presidenta i secretari general de l'European Language Equality Network (ELEN), organització europea de la qual forma part Plataforma per la Llengua.
A partir de les aportacions fetes per totes les organitzacions, Levrat farà un resum amb un conjunt de reclamacions i recomanacions que presentarà al Consell de Drets Humans de les Nacions Unides.