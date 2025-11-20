Llibertat.cat
Prada de Conflent i el Vendrell segellen lagermanament sota el llegat de Pau Casals

Països Catalans
Prada de Conflent i el Vendrell segellen lagermanament sota el llegat de Pau Casals

Els dos municipis uneixen lligams històrics i culturals vinculats a la figura del Mestre. L’acord vol anar més enllà de la música i reforçar cooperació institucional i cultural entre el Conflent i el Baix Penedès.

20/11/2025 Drets i Llibertats

Els municipis de Prada de Conflent i el Vendrell han formalitzat aquest 14 de novembre l’agermanament que els uneix sota el llegat de Pau Casals, en un acte institucional on el batlle de Prada, Yves Delcor, va obrir la intervenció afirmant: “Tenim el Mestre per damunt de nosaltres.” L’acord dona continuïtat a la primera signatura oficial feta el passat 8 d’agost, coincidint amb la cloenda del Festival de Prada. L'emissora nord-catalana Ràdio Arrels s’ha fet ressò de l’acte i ha destacat el simbolisme de la figura de Casals com a punt de trobada entre els dos municipis.

Casals, pont entre els Països Catalans

El violoncel·lista, nascut al Vendrell, es va exiliar a Prada després de la Guerra i s’hi establí com a referent cultural i polític. La seva oposició al franquisme i a la passivitat internacional davant la dictadura el va portar a deixar d’actuar en públic fins al bicentenari de J.S. Bach de 1950, quan organitzà els concerts que donarien origen al Festival Casals, avui un símbol cultural nord-català.

L’agermanament vol reforçar aquesta doble memòria: el lloc de naixement i el lloc de resistència i refugi.

Un acord que vol trascendir la música

Tot i que la figura de Casals és l’eix central, els consistoris han anunciat que l’agermanament no es limitarà a la programació musical i treballarà en intercanvis culturals, educatius, patrimonials i cívics entre el Baix Penedès i el Conflent.

Durant la jornada, la delegació de Prada va participar en una visita guiada a l’orgue barroc del Vendrell i en un concert commemoratiu pels 15 anys de la seva restauració. El mestre havia contribuït a la seva primera restauració l'any 1929, reforçant així la connexió històrica entre Casals i el patrimoni musical vendrellenc.

Un pont cultural al nord i al sud de l'Albera

Amb aquest nou acord, les dues localitats aposten per consolidar una relació estable i projectar el llegat de Casals en clau contemporània i transfronterera: memòria històrica, cultura, pedagogia musical i defensa dels valors democràtics que van marcar la trajectòria del músic.

