Només 88 ramaders consten al Pla de Gestió de la macroplanta de La Sentiu Bioenergy

La Plataforma Pobles Vius – Aturem el Macrogàs ha fet públic aquest dilluns un informe que qüestiona la solidesa del Pla de Gestió Agrària (PGA) presentat per l’empresa La Sentiu Bioenergy SL per justificar la macroplanta de biometà projectada al municipi.
Segons l’anàlisi del PGA i de l’informe emès pel Departament d’Agricultura —publicat recentment com a annex del Pla Especial Urbanístic aprovat el juliol passat—, només 88 explotacions ramaderes consten com a participants, lluny dels “centenars” de ramaders que la promotora havia assegurat que donaven suport al projecte.
Una explotació no inscrita aportaria la majoria dels purins
Un dels elements més greus que denuncia la plataforma és la presència, dins del PGA, d’un registre identificat com 1111AA, que figura com a subministrador de més del 70% del volum total de purins que la planta preveu gestionar.
Segons Pobles Vius, aquesta explotació no existeix al Registre Oficial d’Explotacions Ramaderes de Catalunya, fet que consideren d’“extrema gravetat”, especialment perquè el document va ser validat per la Direcció General d’Agricultura.
Sense ramaders de la Sentiu i sense contractes signats
L’entitat també subratlla que cap ramader de la Sentiu de Sió apareix com a adherit al projecte. A més, diversos ramaders que sí que figuren al PGA han assegurat a la plataforma que no en tenien constància i que no han signat cap acord per aportar purins a la instal·lació.
La documentació urbanística aprovada tampoc incorpora cap contracte real que especifiqui les quantitats compromeses per cada explotació, ni acredita l’origen de totes les matèries que es volen tractar, ni el destí final del digestat. Pobles Vius també ha detectat que dues explotacions llistades no apareixen en el registre oficial de marques ramaderes.
Possible sobredimensionament del projecte
Segons la plataforma, aquestes irregularitats podrien indicar que el projecte s’hauria sobredimensionat des de l’inici, ja que els excedents de purins que la macroplanta afirma poder gestionar no existeixen en realitat.
Això, adverteixen, podria suposar que la infraestructura acabés operant principalment amb residus externs, fet que posaria en entredit l’argument de “servei tècnic a la comunitat” amb què es va justificar la transformació de sòl agrari protegit.
Exigeixen explicacions immediates
Davant d’aquesta situació, Pobles Vius reclama a la Direcció General d’Agricultura:
-
Que aclareixi quines explotacions estaven realment adherides i amb quines signatures vinculants.
-
Que revisi la validesa del Pla de Gestió Agrària utilitzat en la tramitació urbanística.
-
Que garanteixi que tota la informació aportada és verificable i concorda amb els registres oficials.
La plataforma reclama una acreditació “concreta i rigorosa” de totes les matèries que la macroplanta preveu gestionar, atesa la seva dimensió i l’impacte territorial i ambiental que suposaria.