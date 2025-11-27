La trobada de la Internacional de Resistents a la Guerra reuneix aquesta setmana a Barcelona activistes antimilitaristes i objectors de consciència de tot el món, incloent Palestina, Colòmbia i Rússia

La trobada anual de la War Resisters’ International (Internacional de Resistents a la Guerra – WRI) tindrà lloc del 26 al 29 de novembre a Barcelona sota el títol «Desarmant el militarisme: resistim les guerres, construïm pau».
Entre els esdeveniments públics en el marc del programa de l'encontre, les tardes del 27 i 28 de novembre, de 18:00 a 19:30h, se celebraran dues taules rodones en què comptarem amb la presència d'activistes antimilitaristes i objectors de consciència de Palestina, Sudan, Colòmbia, Rússia, Corea del Sud i d'altres, que compartiran les seves experiències de resistència al militarisme en els seus propis contextos i debatran les estratègies que utilitzen per seguir construint la pau en un món cada cop més militaritzat. Aquests esdeveniments tindran lloc al Pati Manning (Carrer de Montalegre, 7, Barcelona), estan oberts al públic i comptaran amb traducció simultània.
El programa comptarà amb les veus d'activistes internacionals amb el següent perfil i experiència:
- Rawan Raed: Rawan Raed és una jove i activista comunitària palestina d'Ikhiliya. Treballa per resistir el desplaçament forçat i donar suport a les famílies sota la pressió dels assentaments de colons israelians. Defensa els drets de les dones, documenta experiències locals i amplifica les veus de la comunitat en els debats sobre drets humans.
- Ali Awad: Defensor dels drets humans i periodista palestí de Tuba, a Masafer Yatta. Ali és cofundador de Youth of Sumud i coordina projectes de reparació de refugis i restauració de coves que mantenen les famílies desplaçades en les seves terres. Durant anys, Ali ha organitzat transport escolar segur per a nens locals, fins i tot després que els colons incendiessin el seu cotxe al gener de 2025. La seva tasca de defensa abasta el treball de camp, el suport legal a comunitats en risc i la redacció d'articles internacionals; el seu últim article sobre el desplaçament forçat de la seva família va aparèixer a The New York Times.
- Zaira Zafarana: Zaira Zafarana és una experta italiana en defensa dels drets humans, el sistema de les Nacions Unides, la pau i la noviolència. Actualment treballa per Connection e.V. com a coordinadora d'incidència internacional, centrant-se especialment en el dret a l'objecció de consciència al servei militar a tot el món, dins del sistema de les Nacions Unides i les institucions europees. També col·labora amb la Internacional de Resistents a la Guerra representant l'organització davant de l'ONU a Ginebra. Col·labora amb l'Oficina Europea d'Objecció de Consciència, per a la qual també contribueix regularment en el seu informe anual sobre objecció de consciència.
- Artem Klyga: Artem Klyga és objector de consciència i advocat militar que treballa per Connection e.V. (Alemanya). Defensa els drets de les persones perseguides. Amb profunds coneixements i compromís, aporta suport legal crucial a objectors de consciència de Rússia, Bielorrússia, Ucraïna, Geòrgia, Armènia, Uzbekistan i Azerbaidjan. Des de 2022, s'ha centrat especialment en ajudar aquells que busquen asil a causa de la mobilització forçada i la guerra. Klyga ha col·laborat amb organitzacions no governamentals en països europeus, oferint assessorament legal i suport durant tot el procés de visat i asil. La seva feina l'ha convertit en un destacat defensor de l'objecció de consciència a Europa.
- Sergeiy Sandler (Israel): Sergeiy Sandler és objector de consciència i activista veterà de la Internacional de Resistents a la Guerra i del moviment feminista antimilitarista New Profile (Israel), el qual busca desmilitaritzar la societat israeliana. Va complir dos mesos en una presó militar per negar-se a unir-se a les forces armades israelianes.
- Jungmin Choi (Corea del Sud): Jungmin Choi és una activista de World Without War, una organització antimilitarista sud-coreana amb seu a Seül que dóna suport a objectors de consciència i emprèn accions contra el tràfic d'armes.
- Julián Ovalle (Colòmbia): Antimilitarista, objector de consciència. Home que desconfia de la unanimitat, gaudeix de la divergència i dissenteix de tota autoritat sense legitimitat. Nascut a Colòmbia, és a dir, en la guerra. Determinat a no parar de fer el necessari per treure a la llum el militarisme que es mimetitza en la cultura. Psicòleg i mestre en Comunicació i Política, estudiant i defensor de la Universitat Pública.
El dissabte 29 de novembre, de 10:30 a 13:30h, es projectarà el documental ‘Et faran un home’, que denuncia la violència dins dels quarters de l'Exèrcit espanyol durant la “mili”: una mirada crítica a les estructures militars molt necessària en un moment en què el servei militar obligatori torna a estar en l'agenda de molts països. La projecció anirà seguida d'una taula rodona amb el director del documental, Joan Torrents, i experts en la matèria. Tindrà lloc a la Sala d'actes de Casa Golferichs (Gran Via de les Corts Catalanes, 491, Barcelona).El programa complet també està disponible en aquest enllaç.