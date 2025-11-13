LAferrada 2025 consolida Palma com a capital dels creadors digitals dels Països Catalans

Una trentena de veus creatives i una desena d’especialistes formen part del programa de L’Aferrada 2025, la trobada que s’ha convertit en l’epicentre del talent digital en català als Països Catalans. El certamen, que els dies 15 i 16 de novembre arriba a la tercera edició, tornarà a reunir a Palma més de 150 creadors de contingut i professionals de la comunicació procedents d’arreu del territori.
Si el dissabte estarà centrat en les ponències d’experts i en l’encreuament entre creadors, plataformes i empreses del sector, el diumenge serà el moment de posar el focus en la creativitat i la diversitat del panorama digital català, amb una mostra àmplia dels projectes que avui impulsen la presència del català a les xarxes i als entorns audiovisuals.
Talent emergent i diversitat des dels Països Catalans
Entre els participants d’enguany hi figuren noms tan diversos com Núria Camp, Meritxell Colell, La Tropa (Daniel Roig, Àngela Barber, Joel Denis i Maria Antònia Esquinas), Xisco Domínguez, Elisabet Aloy i Adrià Llagostera, Joan Sánchez, Pau Guzmán, Pol Casellas, Joan Salvador, Es3perduts (Jeroni Pou, Agustí Pou i Tià Rigo), Marta Domingo, Norman López, Pedro Irles, Anam Fent (Neus Gil i Aina Segura), Antoni Guiscafrè, Araendonen (Sebastià Crespi i Toni Miró) i Constança Ramis.
L’edició d’enguany també vol visibilitzar el paper dels creadors sèniors, demostrant que la creació de contingut no és exclusivament un àmbit juvenil, sinó una professió que ja abraça totes les franges d’edat. Els comunicadors Mariola Dinarès i Àngel Aguiló conduiran un diàleg obert amb el públic per reivindicar aquesta pluralitat generacional.
L’ecosistema digital als Països Catalans, en expansió
Els creadors participants representen un ampli espectre del talent que s’està consolidant als Països Catalans: des de continguts d’humor fins a divulgació científica, projectes audiovisuals innovadors, formats híbrids i experiències que combinen comunitat i creativitat. L’Aferrada s’ha convertit en un espai on aquest talent pot professionalitzar-se, créixer i establir sinergies amb les plataformes i agents que defineixen el futur digital.
Segons Laia Carrera, directora de L’Aferrada, “enguany volíem posar el focus en els creadors. Són ells qui donen sentit a aquesta trobada i qui fan possible que el català continuï viu i vibrant al món digital. L’objectiu és ajudar-los a créixer i generar oportunitats reals de futur”.
Amb aquesta aposta, L’Aferrada 2025 reafirma el seu compromís amb la formació, la connexió i la visibilització dels creadors dels Països Catalans, i consolida Palma com un dels grans pols de producció cultural en català.
Organització i complicitats arreu del país
La trobada és impulsada per l’Obra Cultural Balear (OCB) amb el suport del Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Baleàrics, el Consell de Mallorca, el Ministeri de Cultura, EVA – 3Cat, Accent Obert i l’AMIC.
També hi col·laboren el Govern d’Andorra; les entitats Palma Jove, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià, CaixaForum Palma; empreses com Estrella Damm, DÔME, Quely, Consell Regulador IGP Sobrassada de Mallorca i Consell Regulador Ensaïmada de Mallorca; i una àmplia xarxa de mitjans oficials i col·laboradors que cobreixen el conjunt dels Països Catalans: IB3, Agència Catalana de Notícies, Agència de Notícies Andorrana, Ràdio Arrels, Tresdeu, Diari La Veu del País Valencià, El Nacional i dBalears.
Amb una programació rica i una participació cada vegada més transversal, L’Aferrada es consolida com una cita imprescindible per al futur digital dels Països Catalans.