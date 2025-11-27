Gran acte de suport dissabte 29 i roda de premsa dilluns 1

Ahir vam conèixer la notícia que més de mil pisos propietat de la Fundació La Caixa passaran a formar part del parc de lloguer públic i protegit, gràcies a la vaga de lloguers i les mobilitzacions impulsades pel Sindicat de Llogateres durant els últims anys. La vaga de lloguers contra La Caixa iniciada l’1 d’abril per 71 famílies està donant els seus fruits. Però encara hi ha centenars de llogateres de La Caixa organitzades amb el Sindicat que estan desprotegides. Durant els propers dies, celebrarem els avanços i decidirem la continuïtat i extensió de la vaga de lloguers a nous blocs de La Caixa arreu Catalunya.
Celebració: Dissabte 29 de novembre a la plaça de l'Unicef de l’Hospitalet de Llobregat celebrem un gran acte en suport a la vaga de lloguers a l’Hospitalet de Llobregat. A l’acte hi assistiran les llogateres en vaga d’arreu Catalunya, qui aprofitaran la jornada per celebrar una assemblea i definir la continuïtat i expansió de la vaga de lloguers. Comença a les 17h amb parlaments, una taula rodona amb entitats veïnals i actuacions musicals d’artistes de renom com ara Baya Baye (programa a sota). L’acte públic comença a les 17h amb parlaments dels vaguistes.
- Convocatòria de mitjans: a les 17.30h al parc Unicef farem declaracions. Us recomanem venir a les 17h, a l’inici dels parlaments dels vaguistes. Si voleu aprofitar la jornada per parlar amb vaguistes, contacteu amb nosaltres.
Roda de premsa: Dilluns 1 de desembre a les 10.30h, carretera de Collblanc 157, Hospitalet de Llobregat.
- Farem una valoració dels resultats de la vaga de lloguers contra la Fundació La Caixa i anunciarem la seva continuïtat (que serà decidida dissabte a la tarda per l’assemblea de vaguistes de la Secció de La Caixa).
- Hi intervindran l’Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres; la Yolanda, vaguista de Sitges d’una de les promocions que passarà a ser pública i protegida per sempre; i un llogater de la Fundació de La Caixa de la promoció Porta Nord, a l’Hospitalet.
Programa de l'acte de suport amb la vaga de lloguers dissabte 29
17h Parlaments dels vaguistes
17.30h Què passa amb l'habitatge a l'Hospitalet? I com ho solucionem? Taula rodona amb el moviment veïnal. Participen: Docents 089, Sindcat de Llogateres de l'Hospitalet, Som Santa Eulàlia, Plataforma Contra l'Especulació i la Massificació Turística, CNT L'Hospitalet, Les Juntes, i amb la moderació de la periodista Montse Santolino.
18.30 Comencen els concerts!
18.30h Montflorit
19.20h Baya Baye
20h BTZ
21h PartiPeres
22h DJ Karmelas