Ecologistes en Acció de Catalunya demana a la Generalitat enfocar-se cap a la recuperació de materials i el decreixement, més que en l'extracció de...

Ecologistes en Acció de Catalunya demana a la Generalitat enfocar-se cap a la recuperació de materials i el decreixement, més que en lextracció de nous recursos

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que se celebra entre el 22 i el 30 de novembre, està dedicada enguany precisamentals Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics.

22/11/2025 Territori

L’entitat ecologista catalana està d’acord amb el Govern que hem de caminar cap a l’autosuficiència en terres rares i minerals estratègics però, alhora, profundament en desacord en aconseguir-la mitjançant el fort impacte ambiental que suposaria omplir el país d’explotacions mineres.

Aprofitant que la Setmana Europea de la Prevenció de Residus està dedicada enguany als Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEEs), Ecologistes en Acció recorden que la via per una autosostenibilitat en matèries primeres, en aquest sector i en d’altres, ha de combinar les actuacions següents:

  • Reducció significativa del seu consum, incidint en l’allargament de la vida útil dels aparells, amb l’eliminació de l’obsolescència programada -ja sigui de la mateixa durada física dels objectes com del software-, i també en mesures de reducció del consumisme creixent en productes electrònics (mòbils, portàtils…). En aquest sentit, legislar per a pressionar els fabricants en la producció de productes homogenis a tota la UE amb una estructura modular que permeti aprofitar part de l’aparell encara que s’espatlli un component.
  • Garantir el dret a la reparació en les diferents tipologies de RAEEs.
  • Recuperació integral dels materials dels aparells que deixen d’estar en servei. Per aconseguir-ho, caldrà augmentar significativament la xifra actual de recollida selectiva d’aparells (40% respecte dels que s’han posat al mercat segons l’Agència de Residus de Catalunya -dades de 2021-) i separar i enviar a reciclar com més materials millor.
  • Minimització de l’exportació dels RAEEs, per evitar un impacte que ja és inassumible en el transport i que pot acabar amb recursos sense aprofitar i/o contaminant els ecosistemes de països del Sud global. En paral·lel, cal fomentar l’existència d’un teixit industrial propi que pugui reciclar a Catalunya tots els tipus de materials que componen els aparells que ja no es fan servir.
  • Engegar la mineria urbana i d’abocador. D’una banda, la recuperació de recursos a les deixalles actuals mitjançant feines de triatge exhaustiu (amb especial incidència en el contenidor gris), i de l’altra, del que es pugui extreure als antics abocadors, com ara el de Vacamorta (Baix Empordà).
  • Implantació a les administracions de programes amb software lliure de patents o llicències per evitar canvis de maquinari.
