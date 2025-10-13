Preestrena d'ESBEC 37, el documental que connecta Barcelona amb Burkina Faso i Cuba

El documental ens presenta una història desconeguda, explicada pels seus propis protagonistes. Una història que parla d'educació en temps de revolució, de migracions fora dels estereotips, de cooperació entre països del sud global i de lluita per emancipar-se de les cadenes neocolonials. El protagonista és en Nebon Babou Bassono, un barceloní que va néixer a Burkina Faso i es va formar a Cuba. Aquí en podeu veure un avançament.
El 4 d’agost de 1983 es va iniciar a l’Alt Volta, una excolònia francesa de l’Àfrica Occidental, el procés revolucionari liderat per Thomas Sankara que convertiria el país en Burkina Faso (que es pot traduir com “la pàtria de les persones íntegres”). A finals de 1986, 600 estudiants de Burkina Faso (entre les quals hi havia 135 noies) van viatjar a Cuba per formar-se i, en retornar a Burkina Faso, contribuir a millorar les condicions de vida del seu poble. Tenien entre 11 i 14 anys i van ser escollits per ser orfes i/o pertànyer a les capes més vulnerabilitzades de la societat burkinabè.
Però l'alegria no duraria massa. Mentre cursaven la seva formació a l'ESBEC 37 (Escuela Secundaria Básica en el Campo nº37), a la Isla de la Juventud, el president Thomas Sankara va ser assassinat i les esperances de l'alumnat burkinabè a Cuba es van esfumar. A la seva arribada a Burkina Faso van descobrir que eren considerats persones non-grates al seu propi país perquè se'ls vinculava amb la Revolució d'Agost.
Tres dècades més tard, en Babou torna a Cuba per primera vegada, en aquesta ocasió des de Barcelona. Allà, als mateixos indrets que van marcar la seva adolescència, es retrobarà amb antics companys de classe i professors. També personatges de gran rellevància com Aleida Guevara o Silvio Rodríguez. ESBEC 37 és una mena de road movie revolucionària carregada de grans emocions, moments divertits i, sobretot, un esperit de lluita que no s'arronsa davant de cap circumstància.
El documental ha estat produit per Poble Íntegre i Arsomnia Produccions, i comparteix part de l'equip realitzador amb el documental Els residus del mercuri, que es va emetre fa uns mesos al Sense Ficció de TV3.