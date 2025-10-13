Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Internacional

Preestrena d'ESBEC 37, el documental que connecta Barcelona amb Burkina Faso i Cuba

Dpcumental
Preestrena d'ESBEC 37, el documental que connecta Barcelona amb Burkina Faso i Cuba

Els dies 16, 17 i 19 d'octubre es faran les tres grans preestrenes d'un documental que uneix tres continents en la motxilla del seu protagonista, un barceloní d'origen burkinabè

13/10/2025 Internacional
Aquesta setmana es preestrenarà a Barcelona (16 d'octubre, 19 h, Cinemes Girona), a Sabadell (17 d'octubre, 19.15h, Cines Imperial) i a València (19 d'octubre, 12 h, Cines Babel) el documental ESBEC 37. Estudiants formats entre dues revolucions. L'anunci d'aquestes preestrenes ha estat un èxit rotund, i els aforaments de les sales a Barcelona i a Sabadell ja fa dies que estan complets, i la de València va de camí d'estar-ho.

El documental ens presenta una història desconeguda, explicada pels seus propis protagonistes. Una història que parla d'educació en temps de revolució, de migracions fora dels estereotips, de cooperació entre països del sud global i de lluita per emancipar-se de les cadenes neocolonials. El protagonista és en Nebon Babou Bassono, un barceloní que va néixer a Burkina Faso i es va formar a Cuba. Aquí en podeu veure un avançament.

El 4 d’agost de 1983 es va iniciar a l’Alt Volta, una excolònia francesa de l’Àfrica Occidental, el procés revolucionari liderat per Thomas Sankara que convertiria el país en Burkina Faso (que es pot traduir com “la pàtria de les persones íntegres”). A finals de 1986, 600 estudiants de Burkina Faso (entre les quals hi havia 135 noies) van viatjar a Cuba per formar-se i, en retornar a Burkina Faso, contribuir a millorar les condicions de vida del seu poble. Tenien entre 11 i 14 anys i van ser escollits per ser orfes i/o pertànyer a les capes més vulnerabilitzades de la societat burkinabè.

Però l'alegria no duraria massa. Mentre cursaven la seva formació a l'ESBEC 37 (Escuela Secundaria Básica en el Campo nº37), a la Isla de la Juventud, el president Thomas Sankara va ser assassinat i les esperances de l'alumnat burkinabè a Cuba es van esfumar. A la seva arribada a Burkina Faso van descobrir que eren considerats persones non-grates al seu propi país perquè se'ls vinculava amb la Revolució d'Agost.

Tres dècades més tard, en Babou torna a Cuba per primera vegada, en aquesta ocasió des de Barcelona. Allà, als mateixos indrets que van marcar la seva adolescència, es retrobarà amb antics companys de classe i professors. També personatges de gran rellevància com Aleida Guevara o Silvio RodríguezESBEC 37 és una mena de road movie revolucionària carregada de grans emocions, moments divertits i, sobretot, un esperit de lluita que no s'arronsa davant de cap circumstància.

El documental ha estat produit per Poble Íntegre i Arsomnia Produccions, i comparteix part de l'equip realitzador amb el documental Els residus del mercuri, que es va emetre fa uns mesos al Sense Ficció de TV3.
Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència
  2. El 6 d'Octubre de 1934: la lluita per la República catalana
  3. Plataforma per la Llengua reclama una hora més de català a batxillerat i obre un manifest per recollir suports
  4. El SEPC convoca vaga estudiantil el 15 doctubre en solidaritat amb Palestina
  5. De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència
  6. La Vall den Bas acollirà una jornada sobre la repressió contra el maquis i les estratègies contrainsurgents del franquisme
  7. La crisi de TV3, símptoma duna desconnexió creixent dels mitjans públics catalans
  8. Catalunya persisteix malgrat els seus polítics
  9. 12 doctubre: de la Hispanitat imposada a la resistència popular
  10. Acabar la feina començada: la Columna del 27 dOctubre fa una crida a culminar el camí de la República
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid