LSTEI Intersindical xifra el seguiment de la vaga en un 10% en els serveis públics a les Illes

Segons les dades de què disposa el sindicat a les 11 hores del matí, el percentatge de seguiment de l’aturada és d’una mitja del 10% en els serveis públics, amb major incidència en l’ensenyament públic.
En aquest moment no es disposa de les dades de les persones treballadores que fan feina en el torn de tarda.
L’STEI fa una crida a la classe treballadora i al conjunt de la societat de les Illes Balears perquè se sumi a les manifestacions i concentracions que es faran arreu de les Illes durant el dia d’avui.
El sindicat recorda que el dret a la vaga és una opció individual a la qual tots els treballadors es poden sumar, com a mesura de pressió contra les desigualtats.
Les darreres notícies sobre l’alto el foc i l’alliberament dels ostatges, cosa del tot positiva, han pogut motivar un descens de participació a la jornada de vaga d’avui.
L’STEI seguirà lluitant per la defensa dels drets humans, en contra del genocidi i de qualsevol escalada bèl·lica que suposa una minva dels serveis públics bàsics i un empobriment de les classes populars, i el reconeixement dels drets del poble palestí.