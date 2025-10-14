Llibertat.cat
Política

LASM condemna la imposició colonial del polvorí de Son Sant Joan

L’Assemblea Sobiranista de Mallorca se suma a les veus de protesta contra la instal·lació d’un magatzem de bombes i míssils a la base aèria de Son Sant Joan, i denúncia una vegada més el tracte colonial que Espanya dispensa a Mallorca en tots els aspectes.

14/10/2025 Política
Aquest polvorí, situat a les immediacions de l’aeroport amb el perill evident que això comporta, respon als interessos de l’Estat espanyol al nord d’Àfrica, on les places colonials de Ceuta i Melilla són reclamades pel Marroc. Mallorca no en té cap necessitat, atès que no està amenaçada per cap país del món des de fa més de tres segles, quan va ser invadida, precisament, per les tropes borbòniques espanyoles l’any 1715.

El Ministeri de Defensa espanyol, que menysprea la nostra llengua i bandera, i que refusa tornar a Mallorca la casa d’Emili Darder usurpada per la Falange, o les més de 2.000 hectàrees d’espais naturals de les quals es va apropiar el segle passat i ara ven als especuladors immobiliaris, continua en la seva línia imposant-nos aquestes instal·lacions sense consultar les nostres institucions. Un comportament colonial que s'afegeix a l’espoli fiscal multimilionari, la castellanització, la massificació i la substitució demogràfica, i que torna a demostrar que per a Espanya només som una roca enmig de la mar a explotar i humiliar.
