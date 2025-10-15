Ecologistes en Acció alerta que la UE vol multiplicar per 4.000 el glifosat permès en aigües

La Unió Europea ha proposat elevar dràsticament el límit de glifosat permès en aigües superficials, passant dels actuals 0,1 micrograms per litre fins a 398,6 micrograms, una quantitat 4.000 vegades superior a la vigent. La mesura forma part de la proposta de revisió de la Directiva de Substàncies Prioritàries, que estableix els valors màxims de contaminants en aigües superficials i subterrànies.
Segons Ecologistes en Acció, aquest canvi suposaria “legalitzar una greu contaminació de les aigües” i posaria en risc tant la biodiversitat com la salut pública. L’organització recorda que un terç de les aigües espanyoles ja estan contaminades per glifosat, segons dades oficials del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD) dels anys 2021 i 2022, recollides a l’informe Nadando en glifosato.
Els ecologistes adverteixen que elevar els límits pot resultar temptador per part del MITERD, ja que “moltes aigües contaminades apareixerien com a legalment netes”. No obstant això, alerten que en la pràctica suposaria permetre una contaminació molt elevada i podria incrementar els riscos per a la salut i el cost de potabilització de l’aigua destinada al consum humà.
La proposta europea, que actualitza les normes de qualitat ambiental per a diversos contaminants, encara no està definitivament aprovada, però és molt probable que s’aprovi abans de finals d’any, ja que ha estat adoptada pel Diàleg a tres entre la Comissió, el Consell i el Parlament Europeu.
Tot i això, Espanya no està obligada a adoptar els nous límits, i pot mantenir els actuals, molt més estrictes. Per això, Ecologistes en Acció insta el MITERD a preservar el valor de 0,1 micrograms per litre, que “protegeix millor la natura i la salut de la població”.